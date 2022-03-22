Песков попытался оправдать провал блицкрига РФ в Украине: никто не думал, что это займет пару дней

Российские политики и пропагандисты перед полномасштабным вторжением в Украины взахлеб рассказывали, что захватят нашу страну за несколько дней. Однако блицкриг Путина провалился и его окружение неожиданно изменило риторику.

Так, в интервью телеканалу CNN пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков опять назвал войну "спецоперацией", но поспешил оправдаться, что "никто с самого начала не думал, что она займет пару дней".

По его словам, Россия хочет, чтобы "Украина из центра русофобии превратилась в нейтральную страну". Песков продолжал врать о том, что оккупанты Путина "атакуют только военные объекты и не наносят ударов по гражданским объектам".

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Также спикер Путина озвучил требования к Украине. Так, агрессор хочет, чтобы наша страна признала Крым частью России и согласилась с независимостью "Л/ДНР". Хотя ранее президент Владимир Зеленский уже ответил оккупантам – Украина никогда не согласится на ультиматумы России.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты лишились более 200 самолетов и вертолетов, свыше 500 танков и сотни другой техники. Также армия агрессора потеряла примерно 15 300 человек личного состава. Фиксируется также большой процент смертности среди тяжелораненых путинских солдат.

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