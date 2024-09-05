Первое судебное заседание за три месяца: дело о незаконном строительстве ресторана в Национальном парке снова перенесли

В четверг 29 августа в Святошинском районом суде Киева состоялось очередное заседание по делу о захвате земли в Национальном парке "Голосеевский" семьей бывшего руководителя Святошинской районной милицией Анатолия Миколайца. На этот раз явились все участники процесса, включая и защитников сын Анатолия Миколайца Дмитрия и ООО "Затишок і Ко".

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Впервые за три месяца

Это было первое заседание суда со 2 мая. В июле два заседания были отменены из-за неявки защитниц Дмитрия Миколайца и ООО "Затишок і Ко". На этот раз два адвоката пришли вовремя. Также была прокурор Святошинской окружной прокуратуры Киева, и представитель лесопаркового хозяйства.

На заседании судья Александр Журибеда рассмотрел материалы дела, а это три тома документов. Он даже предложил сторонам перейти к дебатам, но прокурор попросила время на подготовку. Поэтому заседание снова перенесли, теперь на 10 октября, фактически на полтора месяца.

Все это время ресторан семьи Миколайцев будет продолжать свою работу на территории Национального парка. Тут же на забетонированных или покрытых гравием парковках стоят автомобили гостей заведения.

Как экс-милиционер построил ресторан в Национальном парке

Напомним историю ресторана в Национальном парке "Голосеевский" по ул. Бударина (теперь уже Українського Відродження).

Дело в том, что бывший начальник Святошинской районной милиции Анатолий Миколаец, который еще до недавнего времени был собственником ООО "Затишок і Ко", построил на территории парка ресторан с верандами, бетонными дорожками, парковками, чего делать в таком заповедном месте категорически нельзя.

Этот объект он получил по некоему судебному решению №2-2027 от 25.11.2010 года Брянковского городского суда Луганской области, которое, мягко говоря, вызывает сомнение. Дело в том, что с 2014 года город Брянка находится под оккупацией. В Едином государственном реестре судебных решений нет решения №2-2027 от 25.11.2010 года.

Рассмотрение дел происходило в Лисичанском городском суде Луганской области, но после полномасштабного вторжения этот город также оказался в оккупации.

Летом 2021 года редакция сделала запрос и получила официальный ответ из Лисичанского суда, что дела Брянковского городского суда Луганской области не получали, местонахождение дел неизвестно. В автоматизированной системе документооборота, который ведется с 2011 года, дела относительно Миколайца Дмитрия Анатольевича не установлено. Т.е. получается, что дело находится неизвестно где.

Могут вынести решение

Кстати, третьей стороной в этом суде выступает и Киеврада, однако на заседании ее представителя так и не было. Хотим обратить внимание мэра Киева Виталия Кличко и департамента земельных ресурсов КГГА на то, что суд уже полтора года не может поставить точку в деле о сносе незаконного заведения. И это касается в том числе и имиджа столичной власти.

Это ведь не самый лучший пример, когда кроме построенного ресторана заповедная земля укрыта бетонными дорожками и закатана под парковку. А вместо свежего воздуха тут пахнет дымом от мангала.

Надеемся, что на следующем заседании будет вынесено решение. И столичная власть также поучаствует в заседании.