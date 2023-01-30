Перешли на сторону врага: двум экс-офицерам ВМС ВСУ сообщили о подозрениях в госизмене и дезертирстве. Фото
Двум бывшим офицерам Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщили о подозрениях в государственной измене и дезертирстве. В 2014 году они изменили военной присяге и перешли на сторону оккупантов.
Об этом 30 января сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. По данным следствия, в 2014 году во время оккупации Крыма и Севастополя бывшие офицеры не явились на службу в пункт постоянной дислокации на материковой части Украины.
Они отказались исполнять воинские обязанности в ВСУ. С тех пор оба служат в армии РФ в госучреждении "международный противоминный центр вооруженных сил РФ".
Подозрения сообщены заочно по фактам госизмены и дезертирства (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса Украины).
Досудебным расследованием занимается ГБР в Николаеве.
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