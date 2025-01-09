Переехали два авто: на Львовщине в страшном ДТП погиб пешеход. Фото

Во Львовской области автомобиль сбил мужчину, а затем его переехал еще и микроавтобус. От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

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Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовщины. Всех, кто владеет любой информацией, которая поможет установить обстоятельства и жертву ДТП, просят сообщить на оперативную линию 102 или в ближайшее подразделение полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 января в 23:03 на автодороге Львов – Тернополь возле села Тарасовка Львовского района.

По предварительным данным, 72-летний житель Хмельницкой области на авто Skoda Octavia совершил наезд на мужчину в возрасте 35-40 лет.

Затем на человека на дороге наехал микроавтобус Volkswagen Transporter под управлением 63-летнего жителя Кировоградской области.

Пешеход скончался от полученных травм. Поскольку с собой у него не было документов, о жертве ничего не известно.

Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового. Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 декабря вблизи села Глиницы на Львовщине после столкновения с грузовиком погиб водитель мопеда. Погибшему жителю Яворивского района было 63 года.

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