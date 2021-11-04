Перед годовщиной смерти Кати Гандзюк на свободу вышел один из исполнителей убийства

Осужденный по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Виктор Горбунов вышел на свободу. Его выпустили условно-досрочно.

Об этом 3 ноября сообщалось на Facebook-странице "Кто заказа Катю Гандзюк". Также информацию в комментарии "Сегодня" подтвердила адвокат потерпевшей стороны Ольга Веретильник.

Суд приговорил Горбунова к минимальному сроку заключения – трем годам тюрьмы. Отмечается, что он является одним из исполнителей нападения на активистку и покупал кислоту, которой ее облили.

В то же время Веретильник рассказала, что заседания суда по остальным фигурантам находится на стадии исследования видео с обысков у них.

Видео дня

Также адвокат добавила, что пока не предвидится заседаний в апелляционной инстанции.

Отметим, что 4 ноября – третья годовщина смерти Гандзюк. На нее напали 31 июля 2018 года, облив концентрированной серной кислотой. Активистка перенесла несколько операций, однако 4 ноября она скончалась в больнице.

Сейчас продолжается суд над обвиняемыми в заказе убийства Гандзюк – бывшим главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером и экс-помощником депутата Алексеем Левиным.

Также были осуждены трое исполнителей преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года на свободу вышел Игорь Павловский, который получил условный срок за сокрытие преступления.