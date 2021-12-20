Перебрасывают БМП и инженерную технику: в сети появились новые кадры войск РФ в 50 км от Украины
В воскресенье, 19 декабря, на ж/д станцию Клинцы в Брянской области России прибыл очередной состав с военной техникой. Населенный пункт расположен в 46 км от границы с Украиной.
О стягивании спецтехники сообщил Telegram "Записки охотника", который занимается мониторингом авиадиапазона ВКС РФ, а также обзором военной обстановки в мире. Отмечается, что среди обилия БМП, заправщиков, крытых грузовиков можно отметить наличие тяжелых механизированных мостов ТММ-3, экскаваторов ЭОВ-4421, гусеничный транспортер ПТС-4, самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит", инженерная машина разграждения ИМР-3М, автокраны, несколько БМП-2К (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
На опубликованных с ж/д станции кадрах видно длинный состав, груженый разнообразной техникой.
Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что оккупанты продолжают демонстрировать масштаб своей военной силы, в отдельных случаях – ее превосходства, и готовность проявить ее на деле. В настоящее время они проводят постепенное увеличение российских подразделений, вооружения и военной техники на Донбассе.
"Москва также продолжает провокационные действия против нас и в морской сфере. По состоянию на 13 декабря перекрыто около 70% акватории Азовского моря. Подобные перекрытия происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море", – заметили в Минобороны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Спутниковые снимки зафиксировали перемещение войск России у границ Украины в период 9-14 декабря. Военные и техника в большинстве дислоцировались под российскими городами Курск и Брянск.
ранее президент РФ Владимир Путин ответил на обвинения в стягивании войск к границам Украины. Он заявил, что о якобы вторжении российских войск в Украину ходили слухи еще в начале 2021 года, однако этого не случилось. При этом, по его словам, РФ нужно "наладить отношения" с Украиной, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.