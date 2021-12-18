Войска России вблизи границы с Украиной показали на фото со спутника

Спутниковые снимки зафиксировали перемещение войск России у границ Украины в период 9-14 декабря. Военные и техника в большинстве дислоцировались под российскими городами Курск и Брянск.

Об этом говорится в исследовании аналитиков DFRLab. Его опубликовало издание Medium (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что подразделения Центрального военного округа РФ "продолжают использовать железную дорогу, чтобы передвигать оборудование на сотни километров в направлении локаций возле украинской границы". В частности, спутники сфотографировали скопления военных, бронетехнику и артиллерию.

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По новым данным, кроме Курска и Брянска, движение войск РФ также заметили возле Беларуси недалеко от северной украинской границы.

"Учитывая большое количество оборудования, которое накапливается у границы с Украиной, и сравнительно небольшой размер известных лагерей, можно предположить, что есть несколько других скрытых небольших лагерей. Таких, которые разбросаны по Курской и Брянской областях", – говорится в материале.

Анализ содержит данные о размещении войск РФ по состоянию на 17 декабря. Издание подчеркивает, что аналитики DFRLab использовали общедоступные спутниковые снимки.

Это позволило отметить несколько случаев передвижения военной техники России, которые можно проверить, к украинской границе и территории оккупированного Крымского полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американское издание CNN обнародовало спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что РФ продолжила наращивать военное присутствие возле Украины. Технику и войска зафиксировали в 30 км от украинской границы, и происходило это уже после переговоров главы РФ и президента США.