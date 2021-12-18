Войска России вблизи границы с Украиной показали на фото со спутника

Марина Лисничук
Расследования
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Войска России вблизи границы с Украиной показали на фото со спутника

Спутниковые снимки зафиксировали перемещение войск России у границ Украины в период 9-14 декабря. Военные и техника в большинстве дислоцировались под российскими городами Курск и Брянск.

Об этом говорится в исследовании аналитиков DFRLab. Его опубликовало издание Medium (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что подразделения Центрального военного округа РФ "продолжают использовать железную дорогу, чтобы передвигать оборудование на сотни километров в направлении локаций возле украинской границы". В частности, спутники сфотографировали скопления военных, бронетехнику и артиллерию.

Видео дня
Спутниковые снимки зафиксировали перемещение войск РФ у границ Украины

По новым данным, кроме Курска и Брянска, движение войск РФ также заметили возле Беларуси недалеко от северной украинской границы.

Оценка присутствия войск РФ по состоянию на 17 декабря 2021 года

"Учитывая большое количество оборудования, которое накапливается у границы с Украиной, и сравнительно небольшой размер известных лагерей, можно предположить, что есть несколько других скрытых небольших лагерей. Таких, которые разбросаны по Курской и Брянской областях", – говорится в материале.

Свидетельства перемещения российских войск

Анализ содержит данные о размещении войск РФ по состоянию на 17 декабря. Издание подчеркивает, что аналитики DFRLab использовали общедоступные спутниковые снимки.

Технику и войска перекидывали под Курск и Брянск

Это позволило отметить несколько случаев передвижения военной техники России, которые можно проверить, к украинской границе и территории оккупированного Крымского полуострова.

Техника армии РФ, движение которой зафиксировали в сторону Курска
Поезд с бронетехникой российской 25-й ОМСБр
Бронетранспортеры и бензовозы, двигающиеся в сторону Курска

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американское издание CNN обнародовало спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что РФ продолжила наращивать военное присутствие возле Украины. Технику и войска зафиксировали в 30 км от украинской границы, и происходило это уже после переговоров главы РФ и президента США.

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