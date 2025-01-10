Печерский суд принял решение о содержании Игоря Зотько под стражей, несмотря на готовность Героев Украины взять его на поруки

В пятницу, 10 января, Печерский районный суд города Киева принял решение об избрании меры пресечения для Игоря Зотько, владельца одной из крупнейших лицензированных компаний игорного бизнеса в Украине. Суд постановил содержать предпринимателя под стражей на период досудебного расследования.

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Решение было принято, несмотря на то, что ряд авторитетных лиц, включая Героев Украины, выразили готовность взять Игоря Зотько на поруки.

Общественные деятели, представители бизнеса и военные заявляли о доверии к предпринимателю, отмечая его значительный вклад в экономику и обороноспособность страны.

Обстоятельства дела

Игорю Зотько предъявлены обвинения в якобы связях его компании с государством-агрессором. Следствие утверждает, что доходы компании могли через Кипр попадать в РФ. В материалах дела содержатся документы, которые, по словам защиты, не достоверны и связаны с российскими структурами.

Позиция защиты

Адвокаты предпринимателя отмечают, что обвинения основываются на предположениях и противоречат фактам:

Компания Зотька является независимым украинским юридическим лицом, работающим исключительно в рамках закона.

С момента начала войны компания уплатила в бюджет Украины более 1,338 миллиарда гривен налогов.

На благотворительность и гуманитарную помощь было направлено 121,7 миллионов гривен.

Кроме того, кипрская компания GURUFLOW TEAM LTD, являющаяся партнером бизнеса Зотька, принадлежит гражданке Украины и не имеет никакой связи с российскими структурами.

Благотворительная деятельность Игоря Зотько

Так широко известен своей благотворительной деятельностью в поддержку Вооруженных Сил Украины и гражданского населения. Среди его инициатив:

Выделение 8,5 миллионов гривен на морские дроны Sea Baby для защиты украинских вод.

Доставка 300 тонн гуманитарной помощи в прифронтовые общины.

Финансирование учебного центра ASKOLD, подготовившего более 15 тысяч военных по стандартам НАТО.

Юридические коллизии

Дело против Зотько рассматривают по статье 111-2 УКУ ("Содействие государству-агрессору"), которая была введена в апреле 2022 года. При этом следствие утверждает, что "подготовка к преступлению" продолжалась еще с 2021 года, что противоречит принципу действия закона во времени.

Также защита отмечает, что статья 111-2 подследственна СБУ, однако расследование ведут другие правоохранительные органы, что может свидетельствовать о процессуальных нарушениях.

Дальнейшие действия

Адвокаты Зотька планируют обжаловать это решение и добиться изменения меры пресечения. Представители общественности, предлагавшие взять предпринимателя на поруки, заявляют о необходимости справедливого рассмотрения дела.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский предприниматель И гор Зотько активно помогал государству во время войны. Он с первых дней полномасштабной агрессии активно приобщился к гуманитарным инициативам, при его поддержке было израсходовано более 28 млн. грн. на обеспечение пострадавших украинцев продуктами, лекарствами и товарами первой потребности.

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