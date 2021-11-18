Патрульный застрелил сослуживца из-за оскорбления матери: новые детали ЧП на Луганщине

Новость о том, что в приграничной Луганской области застрелен сотрудник Патрульной полиции Александр Фахруддинов, потрясла многих украинцев. Однако убийцей оказался не залетный преступник, а сослуживец 24-летнего копа.

OBOZREVATEL выяснил новые подробности резонансного ЧП.

Александр Фахруддинов 15 ноября заступил в наряд в здании бывшей школы, которую отдали Патрульной полиции. В помещении еще велись ремонтные работы.

Как сообщил источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, около 19 часов к полицейскому приходила жена.

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"Она принесла ему покушать, немного поговорили и девушка вернулась домой. А вот утром тело мертвого патрульного обнаружил сменщик. Парень был застрелен, на месте преступления были следы борьбы, а табельное оружие исчезло", – рассказал наш собеседник.

События развивались молниеносно. Убийство полицейского – это ЧП, а учитывая что на свободе гуляет вооруженный преступник – вдвойне. Потому на место преступления сразу приехало руководство прокуратуры, Главного управления Национальной полиции в Луганской области, Управления патрульной полиции. Работали сотрудники следственно-оперативной группы ГУНП, кинологи, эксперты-криминалисты, работники внутренней безопасности и специальных подразделений. Место происшествия оцепил спецназ.

Следственное управление открыло уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). На территории города была введена полицейская операция.

Часам к 14 оперативники уже понимали, кого ищут. А около 16 часов подозреваемый был задержан.

Причем его взяли не на границе с Россией в Меловом, как сообщалось в социальных сетях, а в Старобельске – это примерно 60 километров от Рубежного, где произошло убийство.

"Судя по всему, убийца решил там отсидеться", – считает источник.

По словам наших собеседников, подозреваемый в убийстве служил вместе с Александром, это тоже патрульный – Станислав Шевцов. Он уроженец г. Енакиево Донецкой области, сейчас этот город находится на оккупированной территории.

Судя по декларациям Шевцова, в Патрульную полицию он пытался попасть с 2018 года, а удалось это только в 2020 г. В декларации, которую он подал в марте, указано, что заработную плату получал сначала на шахте "Карбонит" ГП "Первомайскуголь" в Золотом Луганской области (на этой же шахте главным инженером трудится его отец). А уже затем – деньги от Департамента патрульной полиции.

В декларации не указан ни один член семьи, нет недвижимого имущества, авто и счетов в банках, а местом фактического проживания назван город Лисичанск.

По информации источников OBOZREVATEL, после задержания полицейский признался, что убил сослуживца и показал, где спрятал огнестрельное табельное оружие Фахруддинова.

По словам Шевцова, он пришел к сослуживцу, когда тот был в наряде. "Произошел словесный конфликт, в разгар которого Александр Фахруддинов якобы оскорбил мать Шевцова. Началась драка. В один момент Шевцов выхватит пистолет у Александра и застрелил его. После этого ударился в бега", – рассказал наш собеседник в правоохранительных органах.

В соцсетях гуляла версия, что причиной конфликта между полицейскими стала ревность, однако в это верится в трудом. По словам жителей Рубежного, которые давно знают Александра Фахруддинова, он уже давно нашел свою любовь.

"Саша давно встречался с Анечкой, они живут вместе. В свободное время ходят только вдвоем", – рассказала нам Елена, которая училась с Александром в школе №8 в Рубежном.

По ее словам, парня все очень любили и уважали. "Он всегда такой улыбчивый, очень добрый и хороший человек. Надежный – всегда приходил на помощь", – добавила девушка.

В Рубежном живет и семья Александра, его старший брат тоже выбрал опасную профессию – он пожарный-спасатель в ГСЧС.

"Знаете, служить в полиции везде непросто, а в нашем регионе вдвойне опасно. Но никто не мог подумать, что Саша погибнет от пули сослуживца", – говорят расстроенные правоохранители.

Поскольку к убийству причастен работник Патрульной полиции, то по решению прокуратуры досудебное расследование по уголовному производству осуществляет Государственное бюро расследований. За убийство преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.