Патрульный застрелил сослуживца из-за оскорбления матери: новые детали ЧП на Луганщине

Олег Шевченко
Олег Шевченко
Расследования
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убийство полицейского Рубежного

Новость о том, что в приграничной Луганской области застрелен сотрудник Патрульной полиции Александр Фахруддинов, потрясла многих украинцев. Однако убийцей оказался не залетный преступник, а сослуживец 24-летнего копа.

OBOZREVATEL выяснил новые подробности резонансного ЧП.

Полицейского нашли утром

Александр Фахруддинов 15 ноября заступил в наряд в здании бывшей школы, которую отдали Патрульной полиции. В помещении еще велись ремонтные работы.

Здание, где убили полицейского.

Как сообщил источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, около 19 часов к полицейскому приходила жена.

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"Она принесла ему покушать, немного поговорили и девушка вернулась домой. А вот утром тело мертвого патрульного обнаружил сменщик. Парень был застрелен, на месте преступления были следы борьбы, а табельное оружие исчезло", – рассказал наш собеседник.

Александр Фахруддинов служил в Патрульной полиции с 2017 года.

События развивались молниеносно. Убийство полицейского – это ЧП, а учитывая что на свободе гуляет вооруженный преступник – вдвойне. Потому на место преступления сразу приехало руководство прокуратуры, Главного управления Национальной полиции в Луганской области, Управления патрульной полиции. Работали сотрудники следственно-оперативной группы ГУНП, кинологи, эксперты-криминалисты, работники внутренней безопасности и специальных подразделений. Место происшествия оцепил спецназ.

Спецназ оцепил место преступления.

Следственное управление открыло уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). На территории города была введена полицейская операция.

На след вышли к обеду

Часам к 14 оперативники уже понимали, кого ищут. А около 16 часов подозреваемый был задержан.

Причем его взяли не на границе с Россией в Меловом, как сообщалось в социальных сетях, а в Старобельске – это примерно 60 километров от Рубежного, где произошло убийство.

"Судя по всему, убийца решил там отсидеться", – считает источник.

Подозреваемый в убийстве был задержан в г. Старобельск Луганской области

По словам наших собеседников, подозреваемый в убийстве служил вместе с Александром, это тоже патрульный – Станислав Шевцов. Он уроженец г. Енакиево Донецкой области, сейчас этот город находится на оккупированной территории.

Судя по декларациям Шевцова, в Патрульную полицию он пытался попасть с 2018 года, а удалось это только в 2020 г. В декларации, которую он подал в марте, указано, что заработную плату получал сначала на шахте "Карбонит" ГП "Первомайскуголь" в Золотом Луганской области (на этой же шахте главным инженером трудится его отец). А уже затем – деньги от Департамента патрульной полиции.

Декларация Шевцова за 2020 год.

В декларации не указан ни один член семьи, нет недвижимого имущества, авто и счетов в банках, а местом фактического проживания назван город Лисичанск.

Станислав Шевцов подозревается в убийстве полицейского.

По информации источников OBOZREVATEL, после задержания полицейский признался, что убил сослуживца и показал, где спрятал огнестрельное табельное оружие Фахруддинова.

По словам Шевцова, он пришел к сослуживцу, когда тот был в наряде. "Произошел словесный конфликт, в разгар которого Александр Фахруддинов якобы оскорбил мать Шевцова. Началась драка. В один момент Шевцов выхватит пистолет у Александра и застрелил его. После этого ударился в бега", – рассказал наш собеседник в правоохранительных органах.

Однолюб и добрейший человек

В соцсетях гуляла версия, что причиной конфликта между полицейскими стала ревность, однако в это верится в трудом. По словам жителей Рубежного, которые давно знают Александра Фахруддинова, он уже давно нашел свою любовь.

"Саша давно встречался с Анечкой, они живут вместе. В свободное время ходят только вдвоем", – рассказала нам Елена, которая училась с Александром в школе №8 в Рубежном.

По ее словам, парня все очень любили и уважали. "Он всегда такой улыбчивый, очень добрый и хороший человек. Надежный – всегда приходил на помощь", – добавила девушка.

Лейтенант полиции Александр Фахруддинов погиб в 24 года.

В Рубежном живет и семья Александра, его старший брат тоже выбрал опасную профессию – он пожарный-спасатель в ГСЧС.

"Знаете, служить в полиции везде непросто, а в нашем регионе вдвойне опасно. Но никто не мог подумать, что Саша погибнет от пули сослуживца", – говорят расстроенные правоохранители.

Подозреваемый в убийстве – Станислав Шевцов.

Поскольку к убийству причастен работник Патрульной полиции, то по решению прокуратуры досудебное расследование по уголовному производству осуществляет Государственное бюро расследований. За убийство преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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