Патрульный Петрик заявил, что не видел сумку Трухина с деньгами в машине на месте ДТП

Патрульный полицейский Сергей Петрик, который был на месте ДТП с участием нардепа Александра Трухина, заверяет, что не видел сумку с якобы деньгами. Также он не слышал лично предложение о взятке.

Об этом правоохранитель рассказал в интервью СМИ. По его словам, когда политик предлагал "конфет", нагрудная камера была у коллеги.

Петрик подчеркивает, что лично не видел сумку, в которой у Трухина якобы было 150 тысяч долларов. Несмотря на то, что на видео ее видно в багажнике, патрульный сказал, что мог смотреть в другую сторону, поскольку камера была прикреплена на поясе.

"В момент, когда он предлагал "конфет", меня на видео не было. Я передал камеру коллеге, пока занимался другими вещами, связанными с ситуацией", – добавил полицейский.

Видео дня

Другие подробности расследования он не стал раскрывать, поскольку побывал на допросах в Госбюро расследований и Национальном антикоррупционном бюро, а также написал расписку о неразглашении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трухина 2 февраля исключили из партии "Слуга народа". Это произошло на следующий день после публикации видео с места ДТП. На нем нардеп пытался "договориться" с полицейскими, а также "решить" вопросы с министром внутренних дел.

Сам Трухин заявил, что готов сложить мандат, если того "потребует ситуация и команда". А в "Слуге народа" сказали, что законных основания для лишения мандата нет, в политсиле ждут, чтобы он сам это сделал.

В НАБУ заявили, что получили видео с места ДТП и уже провели первоочередные следственные действия в рамках расследования о возможной попытке дать взятку полицейским.