НАБУ получило видео с места ДТП по делу Трухина: уже проведены следственные действия

Национальное антикоррупционное бюро получило видео с места ДТП с участием нардепа Александра Трухина. Уже проведены первоочередные следственные действия в рамках расследования о возможной попытке дать взятку полицейским.

Об этом на брифинге 10 февраля заявил директор НАБУ Артем Сытник. Он уточнил, что генпрокурор зарегистрировала уголовное производство утром после публикации видео.

"Видео мы получили, расследование продолжается. Первоочередные следственные действия проведены", – сказал Сытник.

Он добавил, что не будет рассказывать подробности. По словам директора НАБУ, в ведомстве хотят максимально провести расследование, учитывая большой резонанс. Однако без лишних комментарием, чтобы не создавать возможности для спекуляций.

Видео дня

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова 2 февраля заявила, что в отношении Трухина было открыто уголовное производство за попытку дать взятку правоохранителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трухина 2 февраля исключили из партии "Слуга народа". Это произошло на следующий день после публикации видео с места ДТП. На нем нардеп пытался "договориться" с полицейскими, а также "решить" вопросы с министром внутренних дел.

Сам Трухин заявил, что готов сложить мандат, если того "потребует ситуация и команда". А в "Слуге народа" сказали, что законных основания для лишения мандата нет, в политсиле ждут, чтобы он сам это сделал.