Патроны, которые использовались при покушении на Шефира, продавались в Украине 6 лет назад, – Бутусов

Патроны, которые применялись при обстреле автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира, были маркированы как спортивные. Они продавались в одном из оружейных магазинов Львова.

Об этом со ссылкой на источники, близкие к оружейному бизнесу, сообщил журналист Юрий Бутусов. По словам собеседника, патроны действительно были завезены шесть лет назад из Венгрии.

"Это из партии патронов 7,62х39, ввезенных в Украину из Венгрии, где каждая гильза была промаркирована для определения патрона как спортивного", – написал он на своей странице в Facebook.

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Источник пояснил, что SM означает Sport Munition, а патроны поступили в продажу лет 6 назад в магазин "Золотой фазан" во Львове, который сейчас уже не работает. Продавали сугубо для использования на полигоне.

Бутусов добавил, что по сути патроны – не специальные, а обычные армейские с пулей ПС, производства ГДР. Он отметил, что партия была ограниченной и новых поставок не было.

Журналист пояснил, что такая улика может помочь выстроить интересную цепочку, поскольку их количество небольшое и любой такой патрон может дать наводку на предполагаемого киллера и его сообщников.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября под Киевом было совершено покушение на Сергея Шефира. Злоумышленники обстреляли его автомобиль, в результате чего был ранен водитель, но сам Шефир не пострадал. Водителя зовут Александр Иванько, его успешно прооперировали.

Позднее в МВД заявили, что применялись патроны, произведенные в Венгрии.