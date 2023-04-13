Пассажирский автобус Кишинев-Одесса попал в ДТП возле Измаила: движение транспорта остановлено. Фото

В районе села Маяки Одесской области возле молдавско-украинской границы 13 апреля произошло ДТП с автобусом, который следовал по маршруту Одесса-Кишинев. Пострадал по меньшей мере один человек – водитель транспортного средства.

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Ему понадобилась госпитализация, сообщила Пограничная полиция Республики Молдова в Telegram. Из-за инцидента украинским правоохранителям пришлось временно остановить пропуск транспортных средств на въезд на транзитный участок автодороги Одесса-Рени со стороны пункта пропуска "Удобное".

Это было сделано во избежание очередей между пунктами пропуска "Маяки" и "Удобное", сообщил в Facebook городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

Он отметил, что днем 13 апреля очереди на границе выстроились на километры: со стороны п.п. "Маяки" в направлении с.Маяки – 7 км, а со стороны п.п. "Удобное" в направлении Измаила – около 2 км.

Пассажиры автобуса, который попал в аварию, получили медицинскую помощь. Судя по всему, госпитализирован был только водитель. Люди, которые ехали с ним, доставлены в Республику Молдова, заявили в полиции страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 апреля под селом Мичурин (Молдова, Дрокиевский район) в аварию попал пассажирский автобус, следовавший из Кишинева в Киев. В больницу для оказания медицинской помощи были доставлены девять человек.

– 28 марта на территории Волочисской громады Хмельницкой области перевернулся автобус "Варшава–Одесса" с 25 пассажирами в салоне. Никто из них не погиб.

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