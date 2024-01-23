'Паше Мерседесу' продлили меру пресечения: детали решения

Печерский районный суд Киева на два месяца продлил меру пресечения митрополиту УПЦ Московского патриархата Павлу (Петру Лебедю), известному по прозвищу "Паша Мерседес". Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России.

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Об этом 23 января сообщил адвокат Павла Никита Чекман "Громадському".По его словам, суд продлил срок действия возложенных на фигуранта обязанностей до 23 марта.

Кроме того, митрополит УПЦ Московского патриархата обязан не отлучаться с места жительства без разрешения суда, а также являться по вызову в суд, не общаться с потерпевшими и свидетелями и носить электронный браслет.

Напомним, Печерский суд Киева на заседании 29 ноября продлил Павлу меру пресечения – домашний арест – еще на 60 суток, до 29 января. Адвокаты тогда просили об отводе судьи, но суд не удовлетворил ходатайство.

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