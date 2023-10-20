Угрожает до 8 лет тюрьмы: новые детали дела митрополита УПЦ МП Павла, оправдывающего агрессию РФ

В Киеве будут судить бывшего митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла (Лебедя). Его обвиняют в оправдывании вооруженной агрессии страны-террориста РФ против Украины.

Представителю УПЦ МП грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры и Главном управлению СБУ столицы и Киевщины.

"Расследованием установлено, что будучи должностным лицом религиозной организации – наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Мужской монастырь Украинской Православной Церкви, обвиняемый представлял агрессию РФ как внутренний гражданский конфликт. В телефонных разговорах с верующими своими высказываниями он разжигал национал. Это подтверждено выводами соответствующих экспертиз", – рассказали в прокуратуре.

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Отмечается, что Лебедь делал заявления, оправдывающие действия государства-агрессора РФ. В своих выступлениях он неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения. Также были установлены факты общения митрополита со свидетелем в уголовном производстве, несмотря на действующий соответствующий запрет на это в решении суда.

Как отметили в пресс-службе СБУ, следствие по фактам оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений завершено. Обвинительный акт направлен в Печерский районный суд Киева.

Напомним, Итальянская газета Corriere della Sera выпустила статью о священниках УПЦ МП, являющихся агентами страны-агрессора РФ в рясах. В этом материале журналисты тронули наместника Киево-Печерской лавры. Они окрестили митрополита Павла (Лебедя) "Padre Mercedes".

Как сообщал OBOZ.UA:

СБУ сообщила митрополиту УПЦ МП Павлу о подозрении по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений) и ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) Уголовного кодекса Украины.

1 апреля суд избрал для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. В июле меру пресечения Лебедю сменили на содержание под стражей.

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