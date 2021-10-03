Парализуют вражеские БПЛА: военные ООС получили антидроновые винтовки. Видео

Украинские военные получили специальные винтовки, которые могут останавливать беспилотники в воздухе. После электромагнитного удара дрон теряет связь с оператором и превращается в кучу метала и пластика.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Создатели устройства назвали его антидроновой винтовкой.

"Она рассчитан на подавление четырех каналов, каналов передачи данных, канала GPS и канала WiFi", – рассказала директор направления по производству антидроновых ружей Анна Габдеева.

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Отмечается, что после того, как дрон теряет связь он приземляется или же может вернуться к оператору, неся на себе боеприпас.

Главный конструктор Сергей Луговский отметил, что винтовка не является оружие, а средством защиты.

Также у военных Вооруженных сил Украины уже есть на вооружении аналогичные антидронновые винтовки литовского производства. Военный ВСУ с позывным "Крук" сказал, что если в каждой роте будет такое орудие, оно глобально изменит ситуацию на фронте.

Добавим, что российские снайперские группы, которые "охотятся" на украинских солдат уже давно прикрываются антидроновыми ружьями.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования России применили БПЛА в поселке Зайцево Донецкой области, сбросив в жилой район две самодельные бомбы.