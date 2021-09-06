Российские оккупанты сбросили с беспилотника на жилые дома в Зайцево самодельные бомбы. Фото

На Донбассе в понедельник, 6 сентября, вооруженные формирования России применили БПЛА в поселке Зайцево Донецкой области, сбросив в жилой район две самодельные бомбы. Всего за сутки (по состоянию на 17:00) в зоне ООС противник трижды нарушал режим прекращения огня.

Взрывные устройства сбросили на северную окраину жилого района рано утром, около 04:20. Одно из них не сработало. Об этом сообщается на Facebook-странице Операции Объединенных сил. Пострадавших в результате инцидента нет.

Обе бомбы были изготовлены с помощью печати на 3D-принтере, а внутри содержалось около 500 граммов пластической взрывчатого вещества.

Как поражающие элементы использовались специально изготовленные "кассеты" со стальными пулями диаметром до 6 мм.

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Военные подчеркнули, что применение беспилотников является грубым нарушением дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22.07.2020.

Эти факты были зафиксированы и задокументированы украинской стороной СЦКК, а соответствующие ноты направлены в СММ ОБСЕ.

Как указали в ООС, эта информация станет "очередным свидетельством преступлений оккупантов на украинской земле".

В вечерней сводке сообщалось, что вблизи населенного пункта Зайцево враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Обстрел из стрелкового оружия российские оккупанты провели и в направлении Невельского.

В сводке также указано, что в Донецкой области был замечен пролет вражеского беспилотного летательного аппарата. Он пересек линию разграничения.

Боевых потерь среди воинов Вооруженных сил Украины на 17:00 понедельника не было.

Как ранее писал OBOZREVATEL: