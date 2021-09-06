Российские оккупанты сбросили с беспилотника на жилые дома в Зайцево самодельные бомбы. Фото
На Донбассе в понедельник, 6 сентября, вооруженные формирования России применили БПЛА в поселке Зайцево Донецкой области, сбросив в жилой район две самодельные бомбы. Всего за сутки (по состоянию на 17:00) в зоне ООС противник трижды нарушал режим прекращения огня.
Взрывные устройства сбросили на северную окраину жилого района рано утром, около 04:20. Одно из них не сработало. Об этом сообщается на Facebook-странице Операции Объединенных сил. Пострадавших в результате инцидента нет.
Обе бомбы были изготовлены с помощью печати на 3D-принтере, а внутри содержалось около 500 граммов пластической взрывчатого вещества.
Как поражающие элементы использовались специально изготовленные "кассеты" со стальными пулями диаметром до 6 мм.
Военные подчеркнули, что применение беспилотников является грубым нарушением дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22.07.2020.
Эти факты были зафиксированы и задокументированы украинской стороной СЦКК, а соответствующие ноты направлены в СММ ОБСЕ.
Как указали в ООС, эта информация станет "очередным свидетельством преступлений оккупантов на украинской земле".
В вечерней сводке сообщалось, что вблизи населенного пункта Зайцево враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Обстрел из стрелкового оружия российские оккупанты провели и в направлении Невельского.
В сводке также указано, что в Донецкой области был замечен пролет вражеского беспилотного летательного аппарата. Он пересек линию разграничения.
Боевых потерь среди воинов Вооруженных сил Украины на 17:00 понедельника не было.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
5 сентября вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим "тишины". ВСУ открыли огонь в ответ.
За день до этого, 4 сентября, в зоне проведения Операции Объединенных сил российско-оккупационные войска дважды устраивали обстрелы. Один защитник Украины пострадал.