Пальто нашли в лесу: на Волыни шестые сутки ищут 17-летнюю студентку, жених которой погиб на войне. Фото

В Камень-Каширском районе Волыни уже шестой день ищут 17-летнюю студентку Алину Божко. Девушку в последний раз видели утром 17 февраля, когда она отдыхала с друзьями возле лесопосадки.

Вдали от этого места нашли лишь некоторые вещи пропавшей. Об этом сообщила Волынская служба новостей со ссылкой на источники и информацию от правоохранительных органов.

Отмечается, что первыми тревогу забили друзья студентки. В соцсетях они разместили фото и призвали помочь в поисках Алины, которую в последний раз видели в тот день около 10:00. По словам очевидцев, она отошла в лесопосадку и не вернулась.

В полиции уточнили, что исчезла жительница села Седлище, 2006 года рождения. Во время отдыха с друзьями у села Угриничи Камень-Каширского района она ушла в неизвестном направлении, а свой телефон оставила в автомобиле.

Вечером 17 февраля поиски девушки продолжались более двух часов над рекой, в лесу и по болотистой местности, заросшей кустарником.

Поиски возобновились с наступлением светлого времени 18 февраля. На место происшествия отправилась группа водолазно-спасательных работ ГСЧС. Также девушку искали работники полиции, спасатели 12-й ДПРЧ поселка Любешев, военнослужащие, пограничники, работники лесного хозяйства, местное население.

Пока известно, что в семи километрах от места исчезновения Алины в лесу обнаружили только ее пальто и пояс от него.

Издание добавило, что в прошлом году Алина Божко потеряла на войне с российскими оккупантами жениха – 20-летнего Василия Коваля. Когда парень узнал, что отправляется в горячую точку, он сделал любимой предложение руки и сердца, а 24 июля 2023 года защитник погиб в результате минометного обстрела в Северодонецком районе Луганщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре спустя двое суток поисков нашли мертвой 12-летнюю Марию Биланову. Девочка жила в Самарском районе города, вышла из дома и не вернулась.

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