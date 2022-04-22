Падение самолета на Запорожье: появилось первое фото

В сети появилось первое фото с места крушения Ан-26 в Запорожской области. Самолет выполнял технический рейс и не имел отношения к Вооруженным Силам Украины.

Фото в пятницу 22 апреля опубликовала пресс-служба Запорожской областной военной администрации. "Подробности о падении самолета Ан-26. Первое фото с места событий", – говорится в публикации (фото размещено внизу новости).

В обладминистрации ранее уточнили, что судно потерпело крушение вблизи поселка Михайловка в Запорожском районе. Трагедия произошла около 9 часов утра. Один человек погиб, еще двое травмированы.

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По предварительным данным, Ан-26 задел электросопротивление, вследствие чего загорелся двигатель судна.

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