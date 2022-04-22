На Запорожье упал самолет, совершавший технический рейс: первые детали

Утром в пятницу, 22 апреля в Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации. Как отмечается, вследствие аварии есть пострадавшие.

Известно также, что самолет упал в Вольнянском районе.

"Обстоятельства выясняются. Подробности впоследствии", – сообщили в ОВА.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время всеукраинского телемарафона рассказал, что упавший самолет не имел отношения к Вооруженным Силам Украины.

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"Это очередное преступление РФ, сбивающей мирные самолеты. Авиакомпания, которая совершала технический вылет, отношения к ВСУ не имеет", – сказал он.

В то ж время "Сегодня", ссылаясь на источники в правоохранительных органа, сообщает, что, по предварительным данным, причиной падения Ан-26 не была атака врага.

"Была ли это техническая неисправность – уточняется. Как и число пострадавших", – говорится в сообщении.

Ан-26 – военно-транспортный самолет. Был разработан в 1964 году в конструкторском бюро "Антонов". Судно рассчитано на пять человек экипажа, а пассажировместимость составляет 40 мест для десантников и 24 для раненых на носилках.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные Силы Украины 21 апреля двумя выстрелами уничтожили два вертолета российских оккупантов. А под Изюмом на Харьковщине был ликвидирован вражеский самолет Су-35.