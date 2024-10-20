Не Хмельнитчиной единой: антирейтинг областных прокуроров, получающих самые большие пенсии

В ряде региональных прокуратур Украины руководители и их заместители кроме значительных зарплат получают еще и большие пенсии. Каждый год на пенсии каждому из них из бюджета тратится несколько сотен тысяч, а то и более миллиона гривен.

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Самым состоятельным "пенсионером"-прокурором стал заместитель руководителя Харьковской прокуратуры, получивший в 2023 году более 1,1 млн гривен пенсионного обеспечения. Журналисты издания "Цензор" проанализировали декларации о доходах руководителей региональных прокуратур – и составили топ-15 самых богатых "пенсионеров".

Так, самую высокую пенсию в 2023 году получил 43-летний заместитель руководителя Харьковской прокуратуры Станислав Муратов: в 2023 году Пенсионный фонд Украины выплатил ему 1 152 155 грн пенсионного обеспечения (около 96 тысяч гривен в месяц). Пенсию, согласно декларациям должностного лица, он начал получать с 2020 года.

Ненамного отстает от него заместитель руководителя прокуратуры Харьковской области Андрей Кравченко, которому сейчас 39 лет. За 2023 год он получил 1 015 225 грн пенсии (почти 85 тыс. грн в месяц).Впервые задекларировал пенсионные выплаты Кравченко в 2021 году.

Сам руководитель Харьковской областной прокуратуры, 45-летний Александр Фильчаков, за прошлый год задекларировал 823 071 грн пенсии (около 69 тыс. грн в месяц). Согласно декларации, начал получать он ее в 2020 году.

"Почетное" четвертое место среди руководителей прокуратур с самыми высокими пенсиями заняла 42-летняя руководитель Черкасской областной прокуратуры Екатерина Шевцова из ее 785 435 грн за 2023 год (более 65 тыс. грн в месяц). Пенсию Шевцова начала получать с 2020 года.

Пятое место в этом "рейтинге" снова занял представитель Харьковщины: 47-летний Владимир Лымарь, занимающий должность первого заместителя региональной прокуратуры, в 2023 году получил 714 749 грн пенсии (около 60 тыс грн в месяц). Пенсионное обеспечение он начал получать в 2019 году.

Заместитель руководителя прокуратуры Черниговской области Владислав Грюк (в органах прокуратуры работает с 2000 года) за 2023 год получил 526 160 грн. пенсии (почти 44 тыс. грн. в месяц). В его декларациях эта статья доходов впервые появилась за 2018 год.

На седьмой позиции – снова представитель Харьковщины, заместитель руководителя Харьковской областной прокуратуры Александр Сузый, которому сейчас 41 год. В 2023 году получил 439576 грн пенсии (почти 37 тыс грн в месяц). Согласно декларации, начал получать ее в 2021 году.

47-летний руководитель Запорожской областной прокуратуры Сергей Сообщник в прошлом году получил чуть меньше: 433 713 грн пенсии (свыше 36 тыс. грн в месяц). Но начал он получать песню еще в 2017 году, когда ему было 40.

Руководитель Ривненской облпрокуратуры Андрей Рудницкий, которому сейчас 51 год, в 2023 году задекларировал 424 671 грн пенсии (свыше 35 тыс. грн в месяц). В пенсионеры он записался еще с 2017 года.

Замыкает десятку заместитель руководителя Сумской прокуратуры Игорь Сидоренко. Пенсию он начал получать в 2023 году, когда ему было 46 лет: задекларировано 406 224 грн (около 34 тыс. грн в месяц).

На 11 строчке – и.о. руководителя Николаевской прокуратуры Денис Фальченко, которому сейчас 42 года. В органах прокуратуры работает с 2004 года. Согласно декларации, пенсию Фальченко начал получать в 2023 году, за этот год он задекларировал 393 120 грн пенсионных выплат (это почти 33 тыс. грн в месяц).

А вот 39-летний заместитель руководителя Сумской облпрокуратуры Алексей Ляшенко за 2023 год задекларировал 385 499 грн пенсии (чуть больше 32 тыс. грн в месяц). В целом впервые пенсия как источник доходов появилась в его декларации за 2021 год: тогда Ляшенко было 36 лет.

Глава прокуратуры Тернопольской области, 46-летний Андрей Миколайчук, в 2023 году получил 326 331 грн пенсии (более 27 тыс. грн в месяц). Пенсию получает с 2021 года, когда ему было 43.

Заместитель руководителя Кировоградской прокуратуры Елена Нестерова (ей сейчас 50 лет) в 2023 году получила 298 100 грн пенсии (почти 25 тыс. грн в месяц). Впервые задекларировала пенсионные выплаты за 2017 год. В органах прокуратуры Нестерова работает с 1999 года.

Замыкает топ-15 прокуроров с самыми большими пенсиями заместитель руководителя Кировоградской областной прокуратуры Иса Танривердиев, которому сейчас всего 36 лет. В 2023 году задекларировал 251160 грн пенсии (около 21 тыс. грн в месяц). Пенсию Танривердиев, работающий в органах прокуратуры с 2011 года, начал получать с 2022 года, когда ему было 34.

Кроме того, журналисты нашли 215 сотрудников разных региональных прокуратур, которые, кроме основных зарплат, получают также пенсии.

На Волыни таких нашлось 11 человек, во Львовской области – 13, на Закарпатье – 12, в Ивано-Франковской области – 20, в Ривненской области – 9, в Черновицкой области – 10, в Тернопольской области – 4, в Житомирской области – 13, в Винницкой области –5, в Киеве – 6, в Киевской области – 1, в Хмельницкой области – 51, в Одесской области – 3, в Николаевской области – 5, в Кировоградской области – 4, в Черкасской области – 3, в Черниговской области – 11, в Сумской – 7, на Харьковщине – 11, на Днепропетровщине – 12, Донецкой области – 3, на Запорожье – 2 человека.

Напомним, ранее стало известно, что почти все прокуроры Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК (медико-санитарной комиссии) Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год. Журналисты уверены, что правоохранительные органы Хмельнитчины знали о масштабной коррупционной схеме, организованной "слугой народа" Крупой.

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