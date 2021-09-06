Отца похоронили, а дочери ампутировали ногу: новые детали смертельной аварии на Львовщине

В городе Рудки Львовской области произошла страшная авария. Фура с прицепом, наполненным щебнем, на скорости вылетела на тротуар и врезалась в стену магазина. В результате погиб водитель грузовика, а также двое прохожих. Еще две девочки – 10 и 16 лет – находятся в больнице в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Авария произошла примерно в 16:30 в пятницу, 3 сентября. На улице Самборской тяжелая фура, груженая щебнем, на большой скорости выехала на тротуар, перевернулась и врезалась в стену магазина. Она буквально похоронила под собой двух человек.

47-летняя медсестра Ольга Кузимко шла после смены домой, она 20 лет проработала в Рудковской больнице анестезистом. У Ольги осталась пожилая мама, взрослая дочь и маленькая внучка. На страничке в социальной сети Ольга публиковала в основном фото своей внучки, которую она очень любила.

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Также погиб 47-летний Владимир Качмара, житель села Хлопчици. Он как раз забрал из музыкальной школы 10-летнюю дочь Татьяну, которая там занимается по классу игры на бандуре. Судя по опубликованным видео, Владимир с Таней остановились на углу магазина, чтобы надеть девочке куртку. Именно в этот угол и врезался грузовик.

Также погиб и 36-летний водитель фуры.

Из-под завалов прохожие вытащили двух девочек: 10-летнюю Таню Качмар (дочь погибшего мужчины) и 16-летнюю Настю Попович, жительницу села Сусолов.

Как рассказали местные жители этого населенного пункта, Настя окончила школу и поступила на первый курс юридического колледжа в Рудках. Там она жила в общежитии. Когда произошла авария, девочка как раз возвращалась с занятий.

Настя сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии во Львовской детской больнице. У нее перелом основания черепа. Девочке нужна кровь. Также в селе решают вопрос с выделением средств на лечение ребенка.

Тани врачи вынуждены были ампутировать одну ногу. У девочки раздроблены кости таза и мозговая кома. Ее мама была на заработках за границей, узнав о трагедии она вернулась в Украину. Врачи позволили ей на несколько минут увидеть дочь. А папу Тани уже похоронили.

В полиции Львовской области открыли производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил дорожного движения.

"Причины ДТП устанавливаются. Назначены ряд экспертиз, которые должны установить, с какой скоростью двигался автомобиль, был ли он технически исправен. Анализ на алкоголь показал, что водитель был трезв", – сказала спикер областной полиции Светлана Добровольская.

Судя по видео, которое появилось в сети, фура ехала по дороге с большой скоростью. Также перед грузовиком со второстепенной дороги выехал белый бус. Из-за этого водитель фуры, чтобы избежать столкновения, совершил маневр, после которого его занесло и прицеп с щебнем врезался в магазин.