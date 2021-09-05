Ребенок в коме, в реанимацию никого не пускают: новые данные о состоянии пострадавшей в ДТП с фурой на Львовщине

10-летняя девочка по имени Таня Качмар, пострадавшая в страшной аварии на Львовщине, начала самостоятельно дышать. При этом ребенок по-прежнему находится в коме в реанимации, к нему никого не пускают.

Напомним, что девочке пришлось ампутировать левую ногу из-за большой кровопотери. Сложное решение об операции по телефону принимала мать Тани, так как ее отец погиб в этом ДТП на месте, передает 24 канал.

Женщина сразу же вернулась домой из Италии, где она была на заработках, однако увидеть дочь ей дали всего на несколько минут.

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У девочки тяжелые травмы: три перелома на ноге, также сломаны руки, таз и челюсть. Лечение ребенка очень дорогостоящее, а реабилитация в случае положительной динамики займет несколько лет.

Стали известны также новые детали трагедии. В тот день, когда произошла авария в Рудках – 3 сентября – отец Тани Владимир остановился возле магазина, чтобы надеть на дочь куртку. Перед этим в 16:00 он забрал девочку из музыкальной школы, где она играла на бандуре.

Именно эта остановка и стало роковой для семьи. Около 16:20 грузовик влетел в здание и сбил насмерть двоих пешеходов, третьей жертвой стал водитель.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, состояние пострадавших девочек врачи оценили как очень тяжелое. Старшая пришла в себя в больнице, а у младшей диагностировали мозговую кому.