Отменены тысячи заключений об инвалидности, объявлены десятки подозрений: Малюк озвучил результаты проверки МСЭК

В 2024 году по материалам Службы безопасности Украины 64 чиновника медико-социальных экспертных комиссий получили подозрения в совершении преступлений, а еще 9 человек уже услышали приговор суда. Кроме того, отменено более 4106 заключений об инвалидности, которую назначали на основании фиктивных документов.

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Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны. Он подчеркнул, что Служба безопасности и дальше будет максимально жестко противодействовать подобным позорным явлениям.

"Служба безопасности системно противодействует угрозам государственной безопасности, в том числе тем, которые вредят обороноспособности страны. В том числе – активно отрабатывает факты злоупотреблений в системе МСЭК, которые крайне негативно влияют на мобилизационные процессы. Уже есть результаты и будем в дальнейшем максимально жестко противодействовать подобным позорным явлениям", – подчеркнул Малюк.

Он также сообщил, что СБУ разоблачила и прекратила деятельность 8 организованных преступных группировок, в которые входили представители МСЭК в разных регионах.

Так, в Харьковской области нейтрализована организованная преступная группа из 13 членов областного МСЭК. Во время обысков у них изъято более 650 тысяч долларов. Чиновники продавали уклоняющимся поддельные медсправки для снятия с военного учета по состоянию здоровья.

В Ровенской области разоблачили еще 29 представителей местных МСЭК и врачебно-консультативных комиссий, которые помогали военнообязанным уклониться от мобилизации. За деньги они оформляли для своих "клиентов" фиктивные истории болезней с последующим назначением групп инвалидности. Таким образом, чиновники "заработали" более 350 тысяч долларов.

В Николаеве разоблачена глава областной МСЭК, у которой обнаружено более 450 тысяч долларов, коллекция золотых изделий и три незадекларированных квартиры в Одессе. Большинство имущества чиновник "переписала" своего сына, студента медицинского университета, который – вишенка на торте – имеет российское гражданство.

На Закарпатье разоблачили главу областной МСЭК и трех его сообщников, которые за разные суммы взяток оформляли уклонистам инвалидность для снятия с военного учета.

Кроме того, СБУ проверяет факты незаконного получения инвалидности отдельными должностными лицами: на сегодняшний день эти проверки охватывают почти 2,4 тысячи таких лиц.

Малюк отметил, что СБУ взаимодействует с Минздравом, а также Нацполицией и ДБР.

Как сообщал OBOZ.UA:

Минздрав отменил более 70 выводов об установлении инвалидности военнообязанным Хмельницкой МСЭК (медико-санитарной комиссией). В 36 случаях инвалидность была снята, а в 38 установлена III группа вместо II.

Ранее правоохранители разоблачили в коррупции главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу и ее сына Александра, находящегося на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины. Дома и в кабинетах во время обысков найдены наличные в разных валютах на $6 млн. 7 октября Татьяне Крупи суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения 500 млн грн залогов. Позже ее дело передали в НАБУ.

Также выяснилось, что Крупа "поставила" инвалидность II группы почти всем прокурорам Хмельницкой области. Это дает им право на государственную пенсию – иногда сотни тысяч гривен в год. Журналисты предполагают, что правоохранительные органы Хмельницкой области знали о масштабной коррупционной схеме.

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