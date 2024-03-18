Нашли без сознания: в ТЦК рассказали свою версию инцидента с мужчиной, который попытался покончить с жизнью

На Закарпатье мужчина совершил попытку самоубийства в Территориальном центре комплектования. В Закарпатском ОТЦК и СП прокомментировали ситуацию, рассказав о своей версии инцидента.

Объяснение опубликовала пресс-служба. Там отметили, что военнообязанный, о котором идет речь – 28-летний харьковчанин Евгений Хабаров.

Его задержали 13 марта 2024 года при попытке незаконного пересечения государственной границы и отправили в Первый отдел Хустского РТЦК в городе Иршава для уточнения военно-учетных данных.

Во время медицинского осмотра мужчина заявил, что не доверяет данной военно-врачебной комиссии, и его перевели в РТЦК в городе Хуст для дальнейшего осмотра.

"В Хустском РТЦК гражданин Хабаров Е.В. вел себя неадекватно. Между 3 год. 10 мин. и 3 часа. 30 мин. 14.03.2024 г. гражданин предпринял попытку суицида во уборной роты охраны Хустского РТЦК. Очередной роты заметил, что военнообязанный Хабаров длительное время не выходит из туалета, зашел в туалет и заметил на полу находившегося без сознания Хабарова Е.В., а рядом с ним были следы крови", – говорится в заявлении.

Отмечается, что мужчине была оказана немедленная медицинская помощь. На место происшествия были вызваны госпитализировавшие его медицинские работники скорой помощи. На обоих предплечьях обнаружены небольшие царапины, которые могут свидетельствовать о попытке самоубийства.

Врачи зафиксировали, что пациент находился в состоянии истерии. Также они определили, что это состояние может быть вызвано применением наркотических веществ.

Позже в нижнем белье Евгения Хабарова была обнаружена пластина препарата "Гидазепам", который используется для лечения невротических и психопатических состояний. В пластине было найдено 5 таблеток из 10.

"Со всей ответственностью заявляем, что никакой физической силы к гражданину Хабарову Е.В. сотрудниками РТЦК не употреблялось. Царапины на лице военнообязанного Хабарова Е.В. не свидетельствуют о физическом надругательстве над ним, эти раны Хабаров мог причинить себе сам с целью симуляции", – заявили в ТЦК.

Напомним, девушка пострадавшего говорит, что его забрали из гостиницы Виноградова, а затем били в Хустском ТЦК и "от боли довели до самоубийства".

Как сообщал OBOZ.UA, ГНСУ задержала на границе группу уклончан, пытавшихся переплыть реку Тиса в детских надувных жилетах. Чтобы переправиться в Венгрию, мужчины воспользовались "услугами" переправщика, заплатив за "услугу" по тысяче евро.

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