Отец заявил, что отомстил за младшего сына: выяснились новые детали убийства ребенка на Сумщине

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
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Отец заявил, что отомстил за младшего сына: выяснились новые детали убийства ребенка на Сумщине

Сергей Белый, который подозревается в убийстве трехлетнего сына Алексея в Глухове Сумской области, рассказал о мотивах преступления. С его слов, он отомстил за младшего сына. Якобы Алеша чуть не покалечил другого его ребенка.

Об этом говорится в сюжете ТСН. В местной полиции рассказали, что мужчина мог иметь некоторые расстройства психики.

"По словам матери, мужчина имел определенные психические расстройства и поэтому она очень волновалась за ребенка", – сообщил представитель полиции Сумщины Владимир Крупецкий.

Сергей Белый
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По словам соседей, убитый мальчик был из многодетной семьи. Двое старших детей – от предыдущего брака матери, а двое младших – от нынешнего мужа. Соседи рассказали, что у женщины несколько лет назад погиб 10-летний сын, он буквально утонул на ее глазах. Эта трагедия и свела ее с Белым, который потом стал ее мужем. Также соседи отметили, что семья была нормальной, а мужчина любил детей.

Директор Глуховского УВК №4 Элла Гурец сказала, что ребенка из детского сада чаще забирал отец. Документов, подтверждающие его психические расстройства нет.

Убитый 3-летний Алексей

После задержания мужчина рассказал, что давно планировал убийство ребенка. Белый говорил, что еще год назад хотел вывезти и оставить мальчика.

"Отомстил ему за младшего брата. Он его два раза чуть не покалечил, почти разбил голову", – говорил Белый.

Тело мальчика нашли в лесополосе

На данный момент ведется следствие. Добавим, что убитому мальчику в день смерти должно было исполниться четыре года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Глухове Сумской области Сергей Белый убил своего трехлетнего сына Алексея, после чего бросил тело в лесополосе.

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