Отец заявил, что отомстил за младшего сына: выяснились новые детали убийства ребенка на Сумщине

Сергей Белый, который подозревается в убийстве трехлетнего сына Алексея в Глухове Сумской области, рассказал о мотивах преступления. С его слов, он отомстил за младшего сына. Якобы Алеша чуть не покалечил другого его ребенка.

Об этом говорится в сюжете ТСН. В местной полиции рассказали, что мужчина мог иметь некоторые расстройства психики.

"По словам матери, мужчина имел определенные психические расстройства и поэтому она очень волновалась за ребенка", – сообщил представитель полиции Сумщины Владимир Крупецкий.

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По словам соседей, убитый мальчик был из многодетной семьи. Двое старших детей – от предыдущего брака матери, а двое младших – от нынешнего мужа. Соседи рассказали, что у женщины несколько лет назад погиб 10-летний сын, он буквально утонул на ее глазах. Эта трагедия и свела ее с Белым, который потом стал ее мужем. Также соседи отметили, что семья была нормальной, а мужчина любил детей.

Директор Глуховского УВК №4 Элла Гурец сказала, что ребенка из детского сада чаще забирал отец. Документов, подтверждающие его психические расстройства нет.

После задержания мужчина рассказал, что давно планировал убийство ребенка. Белый говорил, что еще год назад хотел вывезти и оставить мальчика.

"Отомстил ему за младшего брата. Он его два раза чуть не покалечил, почти разбил голову", – говорил Белый.

На данный момент ведется следствие. Добавим, что убитому мальчику в день смерти должно было исполниться четыре года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Глухове Сумской области Сергей Белый убил своего трехлетнего сына Алексея, после чего бросил тело в лесополосе.