Отец покалеченного ребенка с Черкасс назвал пытки фейком соцсетей

Отец мальчика из Черкасс, которого забрали в больницу с тяжелыми травмами, опровергает информацию о пытках ребенка. Мужчина уверяет, что это был несчастный случай, бабушка с внука не издевалась.

Об этом он рассказал ТСН. Сейчас ребенок находится в больнице, а женщине вручили сообщение о подозрении.

"Реальная информация, что это был несчастный случай, ребенок не был никем калеченный, никто его не пытал. Собаки покусали или сигареты тушили, это фейковый информация", – сказал мужчина.

Добавим, что врачи нашли на теле 6-летнего Андрея травмы – надорвана губа и ухо, многодневные пролежни и поврежденные гениталии. Медики подозревают, что над ребенком издевались – ее якобы не только грызли собаки, но еще и пытали люди.

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Напомним, трагедия произошла на территории домовладения у Детского парка в Черкассах. Сторож слышал детские крики, однако бабушка ребенка якобы вызвала скорую помощь через несколько дней. В доме, где все возможно произошло, сейчас находится не менее 15 собак. Соседи говорят, что раньше их было больше, даже больших размеров.

Бабушка Андрея не раз была привлечена к ответственности, пока ей вручили подозрение. Открыто два уголовных производства. Подробнее о страшной трагедии читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фотографии дома, где предположительно издевались над шестилетним ребенком. Собаки живут без вольеров, а дом рушится от трещин.