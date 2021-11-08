Отец погибших в крушении МН-17 выступил в Гааге: за одно мгновение у нас забрали всю жизнь

Мужчина, потерявший детей во время крушения самолета Boeing-777 авиакомпании Malaysian Airlines, который сбили над Донбассом в 2014 году, рассказал о своем состоянии после трагедии. Он отметил, что авиакатастрофа "забрала всю его жизнь".

Текстовую трансляцию в Twitter из зала суда в Гааге вел представитель Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Заседание состоялось 8 ноября. На нем суд слушал показания родственников жертв трагедии.

Мужчина отметил, что его жена так и не смогла поверить в то, что пережила своих детей. Он также рассказал, что эта трагедия не стала последнее в его семье – в 2018 году умерла младшая сестра его жены, в в ноябре этого же года – она сама.

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"Моя жена не могла представить, что пережила своих детей. За одно мгновение у нас забрали всю жизнь. Они сидели одни, отдаленные от мира, высоко за облаками, но недостаточно высоко. Их сбила ракета", – сказал он.

Мужчина добавил, что после страшной трагедии до сих пор плохо спит.

"Я возвращаюсь в пустой дом, я плохо сплю и постоянно думаю, сколько может выдержать человек. Я не хотел быть здесь, не хотел окружать себя людьми вроде офицеров связи с родственниками, юристов", – добавил он.

Моя жена не могла представить, что пережила своих детей.



За одно мгновение у нас забрали всю жизнь.



Они сидели одни, отдаленные от мира, высоко за облаками — но недостаточно высоко. Их сбила ракета.



В 2018 году умерла младшая сестра моей жены, в ноябре — она сама. — Prisoner of consciousness ❤✊✌#NotOurTsar (@Mortis_Banned) November 8, 2021

Отметим, что судебные слушания по делу о крушении Boeing-777 на Донбассе в гаагском суде идут с марта 2020 года. Прокуратура страны выдвинула обвинения в убийстве пассажиров самолета против трех граждан России и одного украинца. Речь идет про бывшего полковника ФСБ России Игоря Гиркина (Стрелкова), бывшего подполковника российских ВДВ Олега Пулатова, россиянина Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко.

Напомним, что 16 июля 2014 года Boeing 777 был сбит с оккупированной территории Донбасса. Все 298 человек, летевшие рейсом MH17, погибли.

В сентябре 2021 года суд возобновил слушания, где выступали родственники погибших. Жертвы рейса МН17, участвующие в судебном процессе, обвинили Россию во лжи о ее предполагаемой роли в крушении самолета. Москва, в свою очередь, отрицала всякую ответственность. О том, как Кремль лгал о трагедии, – читайте в нашем материале.

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