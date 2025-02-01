Отец и сын 'заказали' родственника-криптовалютчика: правоохранители предупредили совершение преступления. Фото

Отец и сын, находящиеся за границей, заказали похищение родственника-криптовалютчика с целью завладения средствами. Благодаря действиям правоохранителей, совершение преступления удалось избежать.

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Об этом сообщают в Национальной полиции Украины и в Офисе генерального прокурора, 1 февраля. Чтобы совершить похищение, заказчики нашли человека из жителей Запорожья.

"По данным следствия, отец со старшим сыном, которые в начале полномасштабного вторжения выехали за границу, на почве финансовых разногласий, решили заказать похищение младшего сына. Последний занимался криптовалютой. По замыслам заказчиков, младшего брата должны были похитить, подвергнуть пыткам, чтобы вынудить его отдать им флешку с доступами к криптокошельку, на котором якобы есть 500 000 долларов США", – говорится в сообщении.

В дальнейшем исполнение преступления происходило под контролем правоохранителей. Исполнители инсценировали похищение потерпевшего и послали старшему брату его окровавленные фото. Впоследствии отец позвонил своей бывшей жене и попросил помочь освободить их ребенка, отдав флешку и перечислив средства злоумышленникам за увольнение.

После получения фотодоказательств заказчики передали второй транш "исполнителю" за проделанную работу.

Сейчас рассматривается вопрос об извещении отцу и старшему сыну о заочных подозрениях по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Также готовятся материалы для объявления их в розыск.

Напомним, работники СБУ в Полтавской области задержали депутата, который заказал убийство фермера и общественного деятеля. Как стало известно, должностное лицо планировало устранить руководителя местной агрокомпании, чтобы завладеть его бизнесом. Для этого требовалось инсценировать самоубийство предпринимателя.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 января стало известно, что СБУ задержала местного жителя, который сотрудничал с российской ФСБ и передавал врагу данные о местах базирования ВСУ в Днепре. Для сбора информации он использовал свою сожительницу, которая бессознательно помогала ему во взрывной деятельности.

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