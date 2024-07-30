Отель Radisson в Хорватии может принадлежать беглому бизнесмену Боголюбову – СМИ

Скандальный экс-совладелец "Приватбанка" Геннгадий Боголюбов, похоже, забыл сообщить Высокий суд Лондона, что имеет отношение к роскошной гостинице из сети Radisson в Хорватии, несмотря на обязанность раскрыть активы.

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Изданию Телеграф удалось обнаружить, что ряд компаний и их руководителей, тесно связанных с бывшими владельцами ПриватБанка, являются совладельцами и управителями хорватской гостиницы Radisson Blu Resort & Spa, Split.

Упомянутый отель в Хорватии принадлежит трем фирмам – AEDRO FINANCE LTD (белизский оффшор), хорватской MEMENTO d.o.o и кипрской OLBIA INVESTMENTS LIMITED. Последняя компания – один из должников, которые считаются связанными с "Приватбанком" времен Боголюбова-Коломойского лицами и фигурируют в соответствующем списке.

В свою очередь OLBIA INVESTMENTS LIMITED через оффшор MERVINOX HOLDING LTD принадлежит Сергею Дистергову, о котором пишут, что это "человек Боголюбов". При этом директором в фирмах, владеющих и управляющих гостиницей, является некая Марианна Гианнаку, которая одновременно управляет рядом других фирм с орбиты Боголюбова-Коломойского.

Отель Radisson Blu Resort & Spa, Split активно развивается, недавно стал со 4-звездным 5-звездным. Пока он не включен в список имущества, внесенного Высоким судом Лондона в так называемый Freezing Order по аресту активов Коломойского-Боголюбова. Но, учитывая изложенные факты, ситуация вокруг этого актива, как минимум, требует тщательного изучения.

Напомним, ранее Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Боголюбова и Коломойского. Он также обязал их открыть свои активы и ограничил лимит расходов для них в размере 20 тысяч евро в неделю. Игорь Коломойский находится под стражей. Геннадий Боголюбов недавно покинул Украину по чужому паспорту.