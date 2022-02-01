Отдали жизни за Украину: в январе на Донбассе погибли четверо защитников. Фото

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в течение января 2022 погибли четыре защитника Украины. Российско-украинская война унесла жизни 20-летнего солдата Игоря Тычины, 23-летнего Ильи Супруна, 51-летнего Виталия Петренко и Виктора Кучеренко, которому было 28 лет.

Истории Героев Украины, погибших в январе, сообщило издание "Цензор.нет". Они стояли на защите нашего государства, его независимости и территориальной целостности до последнего вздоха.

Игорь Тычина

Родился в Коростене Житомирской области 21 января 2021 года. Учился в профессиональном училище, занимался волейболом. После обучения Игоря призвали на срочную службу, а после демобилизации он подписал контракт с десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины.

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Солдат, стрелок-снайпер 2-го отделения 2-го взвода 1-й роты 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Получил пулевое ранение 27 декабря 2021 возле села Нью-Йорк Донецкой области. Сердце украинского защитника остановилось 1 января. Его похоронили в Коростене. У бойца остались сестра и мать.

Илья Супрун

Родился в Днепре 29 сентября 1998 года. После учебы поступил в Национальную академию сухопутных войск. В 2020 году получил офицерское звание и специальность военного инженера.

Старший лейтенант, командир инженерно-саперного подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Погиб в Донецкой области, близ села Крутая Балка. Герой Украины подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Супруна похоронили в Днепре, у него осталась мать и отец.

Виталий Петренко

Родился на Волыни 22 марта 1970 года, проживал в городе Днепр. Службу нес в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде на должности сапера. До войны на Донбассе на конструкторском предприятии работал инженером.

Виталий запомнился как очень тихий и добрый человек, был немного романтиком. "Спокойный, уравновешенный, он никогда не обсуждал приказы, а просто их выполнял. О таких говорят, что на них держатся будни войны", – рассказал OBOZREVATEL его бывший командир. подразделения

Погиб 10 января вместе с Ильей Супруном, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве. Героя похоронили в Днепре. У Петренко осталось двое детей и брат.

Виктор Кучеренко

Родился в Николаевской области 28 августа 1993 года, проживал в Новолазаровке. Окончил Криворожский профессиональный горно-технологический лицей. Работал на шахте "Терновская".

После срочной службы в 2016 году подписал контракт с ВСУ. Состоял на службе в одном из подразделений Нацгвардии до 2019 года, а в 2021 году подписал с Вооруженными силами новый контракт.

Погиб 11 января возле села Новотошковское. Украинский защитник получил смертельное пулевое ранение, нанесенное российским снайпером. Похоронен в Новолазаровке. У него остались родители и брат.

Жизнь шести защитников Украины унесла война в ноябре. Они достойно исполнили свой долг – и стояли на защите нашего государства. Истории Героев Украины читайте в материале OBOZREVATEL.