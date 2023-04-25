В Киеве водитель, пытаясь скрыться, сбил патрульного полицейского. Фото

В Киеве водитель во время проверки машины агрессивно вел себя с патрульными, а затем, пытаясь скрыться, сбил правоохранителя. Задержанному сообщили о подозрении.

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Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, патрульный остановил автомобиль Daewoo Lanos для проверки. Во время общения водитель начал конфликт, вел себя агрессивно, после чего скрылся с места происшествия, сбив инспектора.

"В результате происшествия инспектор получил травму ноги, а для задержания злоумышленника была введена спецоперация. В считанные минуты разыскали авто и остановили беглеца. Прибор Драгер показал, что мужчина находился за рулем в трезвом состоянии", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленнику, жителю Киевской области 1972 года рождения, сообщили о подозрении по факту насилия в отношении работника правоохранительного органа. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, в Белоцерковском районе Киевской области в понедельник, 24 апреля, автомобиль Hyundai, создавая аварийные ситуации на дороге, пытался скрыться от правоохранителей. Как оказалось, у водителя авто были признаки наркотического опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, поздно вечером, за пять минут до комендантского часа, 21 апреля в Киеве произошло ДТП, в результате которого пострадал боец Нацгвардии. Силовик стоял на блокпосте, когда на него наехал автомобилист, который торопливо спешил домой.

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