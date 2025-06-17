От каких травм погибают пассажиры самолетов в случае авиакатастрофы: эксперт дал жуткое объяснение

Во время авиакатастрофы пассажиры получают не столько ожоги или утопление, сколько смертельные травмы от ударов телом об элементы самолета. Бывший следователь авиационных катастроф Тони Каллен объяснил, какие именно повреждения являются фатальными.

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Об этом пишет Daily Mail. Тони Каллен, который десятилетиями изучал обстоятельства смертельных авиакатастроф, пришел к выводу, что чаще всего пассажиры погибают от травм, вызванных сильными тупыми ударами. Это происходит в момент внезапной остановки самолета при падении – тело пассажира бросает вперед с огромной силой, вызывая тяжелые повреждения.

По словам Каллена, травмы возникают в результате ударов человека о конструкцию самолета, например, о части фюзеляжа или о собственное крепление сиденья. Это может вызвать ампутации, рваные раны, переломы и раздавливание частей тела.

Смертельные повреждения внутренних органов

У большинства жертв зафиксированы травмы грудной клетки – переломы ребер, грудины, позвоночника. Такие травмы чаще всего вызываются либо ударами о сиденье, либо сжатием тела между ремнем безопасности и креслом.

Сломанные ребра часто становятся смертельным оружием. Во многих случаях они пронзают сердце или аорту, вызывая массивное внутреннее кровотечение. Каллен отмечал, что у половины жертв разрывалось сердце, а у 35% – аорта.

Смертельным является и сжатие сердца между грудиной и позвоночником, когда тело резко вдавлено в спинку сиденья. Это приводит к сильному кровотечению и мгновенной смерти.

Частые переломы и травмы позвоночника

В 45% смертельных случаев обнаружены переломы позвоночника, возникающие в момент удара в сидячем положении. Травмы таза также распространены и фиксируются примерно с такой же частотой.

Также двое из трех погибших получают черепно-мозговые травмы, которые часто становятся решающим фактором в смерти. Это может быть результатом удара головой о переднее сиденье или обломки.

Внутренние повреждения живота

Более чем у 70% погибших Каллен обнаружил разрывы органов брюшной полости - в частности, печени, селезенки, почек. Эти травмы часто вызывают внутреннее кровотечение, которое не дает шансов на спасение.

Хотя ремни безопасности спасают жизни во многих авариях, Каллен также обнаружил, что они могут вызвать травмы. "Поворот через поясной ремень часто приводит к разрывам в нижней части брыжейки тонкой кишки и другим травмам кишечника. Сами фиксаторы могут выйти из строя", – отметил эксперт.

Также частыми являются разрывы диафрагмы, влияющие на дыхание. Хотя не всегда они становятся причиной мгновенной смерти, они значительно усложняют шансы выжить.

Другие травмы и опасность обломков

Конечности также очень редко остаются неповрежденными. По исследованию Каллена, переломы ног случаются в 73,6% случаев, а рук – в 56,6%. При этом 80% всех переломов имеют смертельный исход. Такие повреждения помогают понять, как именно двигалось тело в последние секунды перед смертью.

Например, переломы голени часто возникают, когда ноги пассажира с силой смахиваются вперед и ударяются о переднее сиденье или застревают под ним.

Во время катастрофы летящие предметы из салона могут стать дополнительным источником травм. Особую опасность представляют предметы с верхних багажных полок. Например, в катастрофе Boeing 737 в Кэгворте в 1989 году именно обломки, вылетевшие с полок, вызвали многочисленные травмы головы у пассажиров.

Пилоты получают особые травмы из-за положения тела во время удара. Если руки находились на штурвале, повреждается область между большим и указательным пальцами. Ноги, стоящие на педалях, испытывают чрезмерное давление на подошвы, а голова может удариться о панель приборов, оставляя характерные следы.

Бывают случаи, когда пассажиры чудом выживают

После недавней трагедии с самолетом Air India, которая произошла 12 июня, удалось выжить лишь одному пассажиру – 40-летнему Вишвашу Кумару Рамешу.

Его, по словам врачей, выбросило из самолета еще до того, как он ударился о землю и взорвался. Мужчина получил травмы грудной клетки, ног и глаз, но остался жив. Его брат, который сидел через проход на другом сиденье, погиб.

Есть ли безопасные места в самолете

Эксперты не соглашаются, что существует абсолютно безопасное место в самолете, однако сиденья над крыльями (ближе к центру масс) считаются немного безопаснее. Каллен также отмечал, что пассажиры, сидящие в хвостовой части самолета, часто подвергаются более высокому риску в случае аварии носом или вертикального падения.

Несмотря на то, что ремни безопасности спасают жизни, Каллен зафиксировал, что они могут также вызвать серьезные повреждения, особенно при резком ударе. Например, возвращение тела через ремень часто вызывает разрывы в тонком кишечнике или брыжейке.

Самым ценным практическим результатом исследований Каллена стали усовершенствования безопасности. Выводы эксперта способствовали изменениям в дизайне сидений, протоколах эвакуации, а также поддержали идею сидений против направления движения – такие места лучше защищают шею и голову.

Изучение причин катастроф также стало возможным благодаря "черному ящику", разработанному в 1950-х годах Дэвидом Уорреном. Он записывает параметры полета и разговоры экипажа непосредственно перед аварией, что позволяет реконструировать обстоятельства трагедии.

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты уже давно назвали те места на борту, на которых шансы выжить в случае авиакатастрофы несколько возрастают. Самым безопасным местом в самолете раньше считалась хвостовая часть, но, как показывают ряд катастроф, срабатывает это правило не всегда.

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