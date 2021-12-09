Оскорбляла и ударила вазой по голове: на Черкасщине владелица кафе набросилась на девушку, когда та пришла за зарплатой. Видео

В городе Чигирине Черкасской области владелица кафе набросилась на 27-летнюю девушку, которая пришла за зарплатой своей свекрови. Инцидент произошел во вторник, 7 декабря.

Владелица кафе Екатерина Павленко накануне уволила свекровь Яны Алексеевец и якобы задолжала ей 7 тысяч гривен. Об этом сообщает местное издание "Про все". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Во вторник женщины отправились за деньгами. Свекровь пострадавшей зашла в кабинет к владелице, а сама Яна осталась ждать за дверью. По словам девушки, она услышала, как Павленко унижала ее родственницу и кричала на нее. После этого Алексеевец вошла в кабинет и начала снимать происходящее на камеру телефона.

Видео дня

Но владелица кафе начала бросаться канцелярией и ударила ее вазой в голову. Девушка также рассказала, что на место происшествия вызывали скорую и полицию. Из-за травм ее госпитализировали в Чигиринскую больницу.

"Сейчас я лечусь. Постоянно болит голова, и имею повышенное давление", - добавила она.

Сама же Павленко говорит, что сожалеет о случившемся. Но заявляет, что ее намеренно провоцировали. По словам женщины, она тоже пострадала и сейчас проходит лечение.

Она также рассказала, что свекровь девушки работала поваров и арендовала у нее помещение. Но недавно она якобы сорвала 2 заказа из-за запоя.

Дальше этот конфликт женщины собираются решать в судебном порядке. Правоохранители начала расследование по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет или на срок от семи до десяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Одессе две женщины устроили драку посреди улицы из-за мужчины. Одна из женщин применяла баллончик с неизвестным веществом.

Ранее на пляже Верховой в Бердянске туристы устроили драку прямо в море. Конфликт возник из-за того, что одна компания отдыхающих выбрасывала на берег медуз, а другая – стала на их защиту.