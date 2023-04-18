Полицейские задержали главу Зазимской ОТГ с Киевщины Виталия Крупенко: первые подробности

Во вторник, 18 апреля, был задержан глава Зазимской ОТГ (Киевская область) Виталий Крупенко. Это произошло около 16:00, задержание проводили работники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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Информацию о задержании чиновника подтвердили источники OBOZREVATEL. Где именно это произошло и по какой причине был задержан Крупенко, пока неизвестно.

Крупенко Виталий Викторович стал главой Зазимской громады в декабре 2019 года. До этого он с 2015-го возглавлял Погребской сельский совет.

Виталий Крупенко родился 23 декабря 1983 года. Имеет два высших образования, в 2017 году он стал заместителем главы Киевской областной федерации футбола.

Также Крупенко числится среди основателей ООО "Спортивный клуб "Десна Погребы" и обслуживающего кооператива "Кодак".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители задержали мужчину, который выманивал деньги у семьи воина Вооруженных сил Украины, который пропал без вести после выполнения боевого задания.

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