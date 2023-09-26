Организовали схему завладения средствами госпредприятия: 5 топ-менеджеров получили подозрения от НАБУ и САП. Фото

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили экс-руководителям государственного предприятия "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" – "Машпроект" и директору частной компании-нерезидента о подозрении в завладении средствами предприятия на сумму 1,32 млрд грн.

Об этом сообщили пресс-службы НАБУ и САП. Также в сети обнародовали преступную схему незаконного завладения денежными средствами.

По данным следствия, ее организовали бывшие руководители государственного предприятия и директор частной компании-нерезидента. С этой компанией заключили агентские соглашения, согласно которым нерезидент оказывал услуги по поиску за границей клиентов, готовых покупать продукцию госпредприятия.

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Однако такие услуги компания-нерезидент предоставляла только на бумаге, а "схема" была разработана для завладения денежными средствами. Ведь за предоставление этих "агентских услуг" государственное предприятие перечислило в течение 2013-2018 годов на счета компании-нерезидента более 1,3 млрд. грн.

Чтобы легализовать эти средства, их переводили на счета иностранных компаний, подконтрольных бывшим руководителям госпредприятия.

В рамках международного сотрудничества правоохранители получили материалы, которые подтвердили фиктивность услуг и помогли отследить отмывание части незаконно полученных денег.

О подозрении сообщили четырем бывшим руководителям государственного предприятия "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря" – "Машпроект" и директору частной иностранной компании.

Как стало известно СМИ, одним из пяти фигурантов по делу является директор "Укрнефтебурения" Юрий Марковцев. Ранее он занимал должность генерального директора "Зари" – "Машпроекта".

По предварительным данным, у Марковцева во время обыска стражи порядка изъяли телефон, на котором нашли кулуарную переписку, в том числе с работниками завода. Кроме того, следователи изъяли ноутбук топ-менеджера и документацию. Изъятую технику арестовали, она стала вещественным доказательством по этому делу.

Также стало известно, что кроме Марковцева завод "Заря"-"Машпроект" возглавляли во время завладения средствами Александр Похилко, Юрий Султанский и Константин Картошкин.

Действия пятерых фигурантов этого уголовного дела квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Двум из фигурантов – экс-руководителю предприятия и руководителю частной структуры – инкриминируют еще ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация имущества, полученного преступным путем).

За незаконное завладение средствами предприятия "Заря" – "Машпроект" фигурантам дела, согласно санкции статьи, "светит" от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

А за отмывание денег, полученных преступным путем – от 8 до 15 лет тюрьмы.

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