Организовал схему незаконного завладения государственными средствами: на Закарпатье будут судить бывшего сотрудника полиции

На Закарпатье под суд пойдет бывший сотрудник полиции. Он подозревается в организации схемы незаконного завладения государственными средствами.

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Речь идет о бывшем начальнике одного из изоляторов временного содержания. Ему уже обьявлено о подозрении. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

"При процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры бывшему начальнику одного из изоляторов временного содержания ГУНП в Закарпатской области поставлено в известность о подозрении в незаконном и безвозмездном вращении бюджетных средств в пользу третьих лиц, а также служебном подлоге, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Следователи установили, что руководитель ИВС при несении служебных обязанностей разработал механизм незаконного завладения государственными средствами, выделенными на питание лиц, содержащихся в изоляторе.

"Он подписал фальсифицированные акты предоставления услуг, на основании которых предпринимателю перечислено лишних 36 тыс. грн. При этом в документации количество порций было искусственно увеличено и значительно превышало реальное количество, необходимое для лиц, фактически содержавшихся в ИВС", – добавили в прокуратуре.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правоохранители Киева сообщили о подозрении организованной преступной группе. Злоумышленники незаконно отчуждали семь объектов недвижимого имущества государственного предприятия в Голосеевском районе на сумму более 24 миллионов гривен.

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