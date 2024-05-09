Организатора 'пьяных вечеринок' Ярину выпустили из СИЗО под залог

Андрей Ярина, "прославившийся" как организатор "пьяных" вечеринок в Киеве, вышел из-под стражи. Подозреваемый внес залог в размере 272 500 гривен.

Об этом "Суспільному" сообщили в Киевской областной прокуратуре. Отмечается, что прокурор ходатайствовал за безальтернативное продление содержания под стражей, однако суд удовлетворил эту просьбу частично, определив залог.

"Эту сумму обвиняемый внес, в связи с чем он был освобожден из-под стражи", – отметили в прокуратуре.

Теперь, согласно решению суда, фигурант должен носить электронный браслет, находиться в населенном пункте, где проживает, не общаться со свидетелями и потерпевшими, а также сдать на хранение загранпаспорт.

Напомним, 31 января 2023 года в сети появилась информация о том, что группа молодых людей в Киеве якобы предлагает девушкам алкоголь и наркотики, а затем насилует их. Злоумышленники загружали доказательства своих "развлечений" в закрытые аккаунты одной из соцсетей. Эту "забаву" они называли "Покажем вам, какие вокруг ш****и".

Уже на следующий день молодых людей задержали правоохранители. Однако один из них только радовался такому "хайпу", считая, что ему за это ничего не будет.

Досудебное расследование было завершено в июне. В октябре 2023 года правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и двух участников "пьяных" вечеринок в Киеве. Им всем инкриминировались разные статьи Уголовного кодекса Украины.

Двое из подозреваемых – Ярослав Домбровский и Олег Захаров – вышли под залог по 402 тысячи гривен каждый еще в марте 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Блогер Андрей Ярина был ведущим скандальных трансляций "пьяных вечеринок". В суде он заявил, что не поил девушек насильно и уверял, что все делал ради контента.

– Еще один организатор – Ярослав Домбровский, который в 2023 году получил один год ограничения свободы условно за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

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