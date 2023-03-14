Оправдывали вторжение РФ и призывали к захвату власти: в Украине разоблачили группу прокремлевских агитаторов. Фото

Служба безопасности поймала еще восемь пророссийских агитаторов в разных регионах Украины. Они поддерживали неспровоцированную агрессивную войну Российской Федерации против украинского народа, распространяли фейки, пропаганду, призывали к захвату госвласти и разжигали межконфессиональную ненависть.

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О разоблачении злоумышленников СБУ отчиталась 14 марта на официальном сайте. Восемь участников разветвленной сети вражеских агитаторов получили официальные подозрения.

В Киеве СБУ поймала местного жителя, который под вымышленным именем публиковал в соцсетях материалы российских и беларуских пропагандистов.

На Закарпатье спецслужба разоблачила местного блогера, который занимался фейками и манипуляциями касательно "церковной темы" в Украине. Он делился вражескими нарративами, в которых оскорблял чувства верующих, прибегал к пренебрежительным высказываниям в их адрес. Для подготовки своих публикаций использовал материалы из прокремлевских интернет-ресурсов.

В Черкассах установлены две женщины, которые помогали противнику в информационной войне. Одна из них – бывшая сотрудница прокуратуры, другая – работница филиала одного из государственных банков. Во время переписки в мессенджерах они оправдывали военные преступления российских оккупантов и распространяли дезинформацию о Силах обороны Украины.

В Винницкой области заблокирована подрывная деятельность четырех интернет-агитаторов, среди которых – бывшие учитель школы и медработник. Они вели страницы в запрещенной в Украине социальной сети. Там они призывали к насильственному захвату государственной власти собственной страны, выступали за изменение украинских границ.

В ходе обысков обнаружены мобильные телефоны и компьютеры, которые использовались для распространения деструктивного контента.

Расследование продолжается по нескольким статьям УК Украины:

– ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

– ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

– ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Служба безопасности поймала неоднократно судимого за тяжкие преступления жителя Белозерского района Херсонской области. Когда регион был оккупирован, он сотрудничал с российскими военными, сдавал им украинских патриотов, мародерил и т. д. После того, как территорию освободили, мужчина бежал в Винницкую область под видом "переселенца".

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