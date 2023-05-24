Оправдывали военные преступления оккупантов: в Украине осудили еще трех российских агитаторов. Фото

В Украине осудили еще трех людей, которые занимались пророссийской агитацией в интернете. Они оправдывали военные преступления российских оккупантов, а также подвергали сомнению существование Украины как государства.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины. За свои преступления эти люди получили наказание в виде лишения свободы сроком до пяти с половиной лет. Доказательства против них собрала СБУ.

В Черкасской области к ответственности привлекли рецидивиста, который после начала полномасштабного вторжения уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за распространения вражеской пропаганды. Тогда он тоже получил наказание за свои действия.

Впоследствии мужчина взялся за старое – он разместил в российской соцсети "Мой мир" несколько постов в поддержку оккупантов и захвата РФ части территории на востоке и юге Украины.

В Ивано-Франковске местная жительница публично героизировала российских захватчиков и распространяла фейки о действиях наших Вооруженных сил на фронте. В большинстве своем контент она брала со страниц российских пропагандистов, среди которых Юрий Котенок и Татьяна Монтян.

За свою противозаконную деятельность женщина тоже получила тюремный срок.

Еще одного вражеского агитатора осудили в Виннице. На своей странице в запрещенной соцсети "Одноклассники" он одобрял агрессию РФ против нашего государства.

Украинец также призывал в сети к наступательным действиям против Сил обороны.

"На основании собранных доказательств всех трех злоумышленников суд признал виновными по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)", – отметили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины в Черкасской области разоблачила и задержала агента российского Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Им оказался бывший украинский военнослужащий, житель Херсона.

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