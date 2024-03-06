Оправдывал агрессию РФ: на Черкасчине сообщили о подозрении священнику УПЦ МП, который героизировал оккупантов. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении клирику УПЦ Московского патриархата из Черкасской области, который в сети героизировал российских оккупантов. Священнослужитель распространял прокремлевские нарративы и отрицал военные преступления России.

Об этом 6 марта сообщила пресс-служба СБУ. В спецслужбе рассказали, что задокументировали подрывную деятельность митрофорного протоиерея Черкасской епархии УПЦ МП.

Антиукраинскую деятельность клирик вел на своей странице в Facebook, героизируя агрессора и отрицая военные преступления оккупантов против Украины.

Также мужчина распространял прокремлевские нарративы, которыми пытался дискредитировать украинских воинов.

В частности, он обвинял защитников в якобы подготовке к провокациям в Одессе и называл бойцов спецподразделения "Азов" "нацистами".

Фигурант дополнял свои публикации репостами с вражескими лозунгами, фото и сюжетами из прокремлевских ресурсов.

Во время обыска дома у клирика обнаружена запретная символика и телефон, с которого он распространял антиукраинскую агитацию.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты преступных действий, информировали в ведомстве.

Протоиерею сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников), за что грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Руководитель Черкасской епархии УПЦ МП митрополит Феодосий получил уже четвертое подозрение. Он оправдывал действия оккупантов, отрицал агрессию РФ и разжигал межрелигиозную рознь, сообщили в СБУ.

– В Службе безопасности заявили о разоблачении на Закарпатье двух клириков УПЦ МП, которые в соцсетях распространяли пропаганду бывшего СССР. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

– 5 марта комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект о запрете УПЦ МП в Украине.

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