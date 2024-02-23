Отрицал агрессию РФ и разжигал вражду: митрополит Черкасской епархии УПЦ МП получил уже четвертое подозрение. Фото

Руководитель Черкасской епархии УПЦ МП митрополит Феодосий (Денис Снигирев) получил уже четвертое подозрение от правоохранителей. Он оправдывал действия российских захватчиков, отрицал агрессию со стороны РФ, а также занимался разжиганием межрелигиозной розни.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, рассказав о новых доказательствах преступлений, совершенных священником. Там напомнили, что в 2023 году митрополиту сообщили три подозрения в преступлениях. Материалы всех этих дел были направлены в суд.

После этого он продолжил распространять среди своих прихожан фейки по поводу "захвата" Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах и выдворения оттуда служителей церкви. Кроме того, в своих проповедях Феодосий пытался дискредитировать священнослужителей других конфессий.

"Клирик записывал деструктивные видеообращения на официальной странице Черкасской епархии УПЦ (МП) в фейсбуке. Инициированные Службой безопасности семантико-лингвистическая и судебно-психологическая экспертизы подтвердили факты преступных действий фигуранта", – говорится в сообщении.

На основании собранных улик митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП сообщили о еще одном подозрении по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно).

По делу продолжается расследование, злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос об изменении ему меры пресечения на более строгую.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В феврале 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю Черкасской епархии УПЦ Московского патриархата. Злоумышленник распространял российскую пропаганду и разжигал вражду.

– Впоследствии он получил еще одно подозрение за оправдание действия российских оккупантов и отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

– В тот же месяц митрополиту УПЦ МП Черкасскому и Каневскому Феодосию избрали меру пресечения. Суд отправил священника под домашний арест.

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