Операция длилась более года: в ОГП рассказали подробности разоблачения коррупции в Гостаможслужбе. Видео

Офис генерального прокурора Украины во взаимодействии со Службой безопасности в течение года проводили операцию по выявлению коррупции на таможне. В рамках операции было проведено 28 обысков.

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По ее итогам в одном из департаментов Гостаможслужбы разоблачены должностные лица, создавшие схему противоправного систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды: "схемщикам" сообщено о подозрениях. Подробности сообщил начальник отдела ОГПУ Владимир Сотниченко.

По его словам, ОГПУ и СБУ провели 28 обысков и получили убедительные доказательства существования коррупции в одном из департаментов Гостаможслужбы. Операция началась в июне 2023 года и продолжалась больше года.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в департаменте ведомственного контроля Гостаможслужбы, призванном бороться с коррупцией и ее проявлениями, была начата схема противоправного систематического вымогательства и извлечения неправомерной выгоды", – подчеркнул Сотниченко.

Он рассказал, что схему организовали руководитель департамента и его заместитель. Они привлекли к противоправным действиям своих подчиненных в территориальных таможнях – и получали деньги за то, чтобы не создавать искусственных проблем в работе таможенников и не считаться с выявленными нарушениями.

"Четыре участника схемы - начальник департамента и его заместитель, а также заместитель начальника региональной таможни и ее бывшая руководительница уведомлены о подозрении и поданы ходатайства о заключении под стражу с альтернативой залога от 5 до 10 млн грн", – рассказал Сотниченко.

Напомним, 9 июня стало известно, что СБУ задержала руководителей Департамента Гостаможслужбы. По версии следствия, они "обложили данью" региональные таможни. За регулярное "вознаграждение", исчисляемое разными суммами, они обещали не создавать подчиненным искусственных препятствий в профессиональной деятельности, а также "прикрывать" служебные нарушения таможенников.