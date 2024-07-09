УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Обложили данью" региональные таможни: СБУ задержала руководителей Департамента Гостаможслужбы. Фото

Дарья Дурова
Расследования
4 минуты
486
Таможеников-коррупционеров задержали

В Центральном аппарате Государственной таможенной службы ликвидировали масштабную коррупционную схему. В Киеве задержан директор Департамента ведомственной безопасности и контроля Гостаможслужбы, его заместитель, а также в одной из областей – заместитель начальника региональной таможни.

Видео дня

По версии следствия, они "обложили данью" региональные таможни. Об этом сообщила Служба безопасности Украины на официальном сайте 9 июля. Офис генерального прокурора проинформировал, что подозрения касаются таких статей УК:

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Сотрудники СБУ провели обыски и задержания в Государственной таможенной службе
Ведомство, которое должно было бороться с коррупцией, организовало преступную схему

Кроме того, готовится объявление подозрения бывшей и.о. руководителя одной из региональных таможен, которая в настоящее время возглавляет управление этой же таможни, по ч. 3 ст. 369 УК.

Коррупция в Государственной таможенной службе
Высокопоставленные должностные лица задержаны

Установлено, что высокопоставленные чиновники систематически требовали взятки из руководителей региональных таможен. За разные суммы они обещали не создавать искусственных препятствий в профессиональной деятельности, а также "прикрывать" служебные нарушения таможенников.

Документирование преступной деятельности длилось более года. За это время зафиксировано как минимум восемь фактов ежемесячных поборов.

За преступление грозит до 10 лет тюрьмы
Трем чиновникам уже объявлены подозрения

По состоянию на 9 июля продолжались 28 обысков в Центральном аппарате Гостаможслужбы, а также в областных подразделениях ведомственной безопасности и контроля Западного, Южного и Центрального регионов.

Следственные действия направлены на установление и привлечение к ответственности всего круга лиц, причастных к схеме. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обыски
Служба безопасности и Офис генпрокурора накрыли масштабную коррупционную схему
Вину фигурантов должен доказать суд
Чиновников поймали на взятке
Изъятая наличка

"Цинизм ситуации состоит в том, что именно на подразделение ведомственной безопасности и контроля возложена задача по борьбе с проявлениями коррупции на таможне, а его руководитель фактически запустил коррупционный механизм и собирал дань с региональных таможен", – подчеркнул генпрокурор Андрей Костин.

Коррупция на таможне

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве сотрудники СБУ и Нацполиции обезвредили две нарколаборатории и изъяли "товар" более чем на 3,5 миллиона гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!