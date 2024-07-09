"Обложили данью" региональные таможни: СБУ задержала руководителей Департамента Гостаможслужбы. Фото

В Центральном аппарате Государственной таможенной службы ликвидировали масштабную коррупционную схему. В Киеве задержан директор Департамента ведомственной безопасности и контроля Гостаможслужбы, его заместитель, а также в одной из областей – заместитель начальника региональной таможни.

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По версии следствия, они "обложили данью" региональные таможни. Об этом сообщила Служба безопасности Украины на официальном сайте 9 июля. Офис генерального прокурора проинформировал, что подозрения касаются таких статей УК:

– ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);

– ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Кроме того, готовится объявление подозрения бывшей и.о. руководителя одной из региональных таможен, которая в настоящее время возглавляет управление этой же таможни, по ч. 3 ст. 369 УК.

Установлено, что высокопоставленные чиновники систематически требовали взятки из руководителей региональных таможен. За разные суммы они обещали не создавать искусственных препятствий в профессиональной деятельности, а также "прикрывать" служебные нарушения таможенников.

Документирование преступной деятельности длилось более года. За это время зафиксировано как минимум восемь фактов ежемесячных поборов.

По состоянию на 9 июля продолжались 28 обысков в Центральном аппарате Гостаможслужбы, а также в областных подразделениях ведомственной безопасности и контроля Западного, Южного и Центрального регионов.

Следственные действия направлены на установление и привлечение к ответственности всего круга лиц, причастных к схеме. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Цинизм ситуации состоит в том, что именно на подразделение ведомственной безопасности и контроля возложена задача по борьбе с проявлениями коррупции на таможне, а его руководитель фактически запустил коррупционный механизм и собирал дань с региональных таможен", – подчеркнул генпрокурор Андрей Костин.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве сотрудники СБУ и Нацполиции обезвредили две нарколаборатории и изъяли "товар" более чем на 3,5 миллиона гривен.

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