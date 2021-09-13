Оперативники СБУ задержали бывшего боевика 'ДНР' из батальйона 'Оплот'. Фото

В Донецкой области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали бывшего командира мотострелкового взвода боевиков террористической "ДНР". Им оказался житель города Курахово, Донецкой области, который в 2014 -2015 годах находился в составе незаконного вооруженного формирования сепаратистов.

Об этом сообщила пресс служба СБУ. По данным следствия, в указанный период задержанный принимал непосредственное участие в боях на территории Донецкой области на стороне пророссийских боевиков (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Он командовал 2-м мотострелковым взводом батальона "Оплот" террористической "ДНР", а позже занимал должность "дежурного" так называемой "Русской православной армии".

Видео дня

Впоследствии боевик вернулся на подконтрольную Киеву территорию и проживал в Курахові Донецкой области.

Злоумышленник признал свою вину и подтвердил, что находился в незаконном вооруженном формировании, а также предоставил информацию о других членах НВФ.

Бывшему боевику сообщили о подозрении в создании террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Донецкая областная прокуратура.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кропивницкому СБУ задержала главаря банды, который готовил провокации ко Дню Независимости.