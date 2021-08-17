СБУ задержала главаря банды, готовившего провокации ко Дню Независимости: у него изъяли взрывчатку. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
2 минуты
1,5 т.
СБУ задержала главаря банды, готовившего провокации ко Дню Независимости: у него изъяли взрывчатку. Фото

В Кропивницком задержали главаря преступной банды, которая сбывала боевые гранаты и взрывчатые вещества. В состав банды входило несколько человек.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По их данным, преступники могли использовать средства поражения для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости Украины.

Спецслужбы определили, что организатором преступной группировки был житель Кропивницкого, который ранее был неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений, в том числе за незаконное хранение и продажу оружия. Отмечается, что злоумышленники сбывали оружие через личные связи в криминальных кругах.

Видео дня
СБУ провела обыск

В ходе обысков у главаря банды по месту жительства нашли:

  • больше 0,5 кг взрывчатых веществ

  • три гранаты Ф-1 и РГД с запалами к ним

  • элемент выстрела к ручному противотанковому гранатомету

  • патроны к огнестрельному оружию, в том числе большого калибра

  • обрез охотничьего ружья

  • три дымовые шашки

Изъятая граната

Сейчас разыскиваются остальные лица, причастные к преступной деятельности. Решается вопрос о сообщение задержанному мужчине о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ изъяла патроны
Язьятое оружие
СБУ во время обысков изъяла патроны

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала жителя Херсона продолжительный период совершавшего действия, которые можно истолковать как государственную измену.

УкраинаКропивницкийДень НезависимостиоружиеСлужба безопасности Украины