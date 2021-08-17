СБУ задержала главаря банды, готовившего провокации ко Дню Независимости: у него изъяли взрывчатку. Фото

В Кропивницком задержали главаря преступной банды, которая сбывала боевые гранаты и взрывчатые вещества. В состав банды входило несколько человек.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По их данным, преступники могли использовать средства поражения для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости Украины.

Спецслужбы определили, что организатором преступной группировки был житель Кропивницкого, который ранее был неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений, в том числе за незаконное хранение и продажу оружия. Отмечается, что злоумышленники сбывали оружие через личные связи в криминальных кругах.

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В ходе обысков у главаря банды по месту жительства нашли:

больше 0,5 кг взрывчатых веществ

три гранаты Ф-1 и РГД с запалами к ним

элемент выстрела к ручному противотанковому гранатомету

патроны к огнестрельному оружию, в том числе большого калибра

обрез охотничьего ружья

три дымовые шашки

Сейчас разыскиваются остальные лица, причастные к преступной деятельности. Решается вопрос о сообщение задержанному мужчине о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала жителя Херсона продолжительный период совершавшего действия, которые можно истолковать как государственную измену.