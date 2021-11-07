Не открою, наверное, вам особой тайны, если напомню, уважаемые читатели, что во многих дипломатических миссиях Мордора издревле обретаются под личиной дипломатов кадровые сотрудники запоребриковых специальных служб — СВР, ГУ ГШ ВС РФ и прочих ФСБ. Эти конторы на постоянной основе имеют в составе российских посольств целые резидентуры.

Это, конечно, помимо официальных и "открытых" структур посольства, таких как военный атташат или "служба безопасности" российской дипломатической миссии".

В общем, всегда надо помнить, что неслабый такой табун кремлешпионов под дипломатическим прикрытием и с дипломатической же неприкосновенностью трудится практически в каждом российском посольстве за пределами "родных березок и топей".

И чем больше и важнее "страна пребывания" — тем больше этот табун и тем больше российских "дипломатов" периодически наезжает в эту миссию.

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Что, как, и у кого они "добывают", кого вербуют и что именно "подрывают" — это предмет отдельного и далеко не краткого разговора.

Сегодня я о другом. О скандалах, интригах и расследованиях.

Итак.

Ранним утром (приблизительно в 7:20) 19-го октября патрульные берлинской полиции, которые осуществляли патрулирование в районе российского посольства в Берлине, были, скажем так, "несколько ошарашены". Оно и неудивительно. Прямо перед зданием посольства они, внезапно для себя, обнаружили некое бездыханное тело с многочисленными ранами и повреждениями.

После всестороннего исследования трупа и его идентификации оказалось, что погибший – не кто иной, как 35-летний второй секретарь посольства, некто господин Кирилл Жало.

После еще более детального исследования попавшего в их руки бездыханного тела "второго секретаря посольства" берлинские полицейские пришли к выводу, что причиной смерти "несчастного", скорее всего, стало банальное падение с высоты. Иными словами, мужчина якобы "выпал" из окна верхних этажей посольства.

И все бы ничего, мало ли по каким причинам российские дипломаты "кувыркаются" с неслабых высот, может с водочкой перебрал, может жизнь не задалась, а может веществ переупотреблял. Может вообще банально не удержал равновесия, вон генерал Зиничев упал в водопад, и ничего. Оно ведь как, заграничная жизнь красивая, многие соблазны в отличии от пенатов родного Мордора становятся тут более доступными.

Однако, все догадки и домыслы берлинской полиции относительно появления на мостовой трупа российского дипломата были немедленно отметены, как только на месте событий появились строго одетые и максимально немногословные мужчины из Федерального ведомства по охране Конституции (немецкая контрразведка).

Собственно, они и просветили своих коллег из полиции насчет личности и рода занятий покойного.

Господин Жало хоть и числился "вторым секретарем посольства", (традиционная еще с советских времен должность, которую обычно занимал руководитель КГБ-шной резидентуры в посольстве), но в реальности, скорее всего, возглавлял соответствующую резидентуру СВР/ФСБ.

Про этот нюанс знали и знают "соответствующие" структуры как страны пребывания, так и страны-"отправителя", и потому с прибывающими на должность "второго секретаря российского посольства" людьми обычно в зарубежных странах тут же стремятся поближе познакомится местные контрразведчики. Причем, как в прямом, так и переносном смыслах. И поддерживают неформальные отношения с этим человеком, который фактически является "официальным" представителем российской разведки в данной стране.

Соответственно, после сличения полученной от берлинской полиции информации о биометрических данных обнаруженного тела со своими "базами учета", немецкие контрразведчики немедленно прибыли на место происшествия.

И вот, такая неприятность – обнаружили труп "официального" резидента СВР/ФСБ прямо у посольства.

Скажем так, не совсем "стандартная" ситуация.

Однако "нестандартность" ситуации усугубилась еще больше, когда немецкая контрразведка, которой весьма явно и весьма отчетливо совсем не хотелось быть "замазанной" в этом "трагическом инциденте", выяснила некоторые подробности и нюансы из "творческого пути" и биографии "второго секретаря российского посольства".

Оказалось, что господин Кирилл Жало — сын начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ, замдиректора второй службы ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало. Именно это ведомство подозревают в организации громких "отравлений" Алексея Навального, Дмитрия Быкова, Владимира Кара-Мурзы.

Посему тут же, как говорится, "не отходя от кассы", у немногословных немцев из Федерального ведомства по охране Конституции, а также их коллег из берлинской полиции вполне обосновано возникли вопросы относительно причин и формата "выпадения" из окна верхних этажей здания посольства" столь неординарной личности.

Однако все дальнейшие поползновения, касающиеся расследования этих самых причин были решительно и однозначно пресечены теми же самыми "сотрудниками российского посольства", которые, ссылаясь на дипломатическую неприкосновенность и иммунитет, изъяли у любопытных немцев тело своего "коллеги" и отправили его к "родным березкам".

Естественно, что и само российское посольство наотрез отказалось что-либо комментировать или сообщать какие-либо подробности, относительно этого "трагического происшествия".

По нашей (группы ИС) инсайдерской информации, катапультирование господина Жало из окна верхних этажей здания российского посольства, причем без парашюта, каким-то образом было напрямую связано, скажем так, "с получением им важной и закрытой информации по линии военной разведки".

Да, уважаемые читатели, особенно из числа наших "немецких друзей", можете быть спокойными, это исключительно "внутренняя", я бы сказал "межбашенная" проблема Кремля, а не следствие активно-творческой деятельности господина Жало на немецкой земле.

ГУ ГШ ВС РФ, которое нынче активно привлечено Кремлем к решению (а я бы сказал, "нейтрализации") так называемой "проблемы Навального", внезапно обнаружило, что вся эта история — чистой воды чекистский спектакль с "подсадной уткой", а "головную боль" Кремлю "навальным" рельсом доставляет кто-то из "своих", а именно из СВР/ФСБ и, судя по всему, в Кремле и в военной разведке, очень и очень осерчали по этому поводу, вплоть до весьма "острых" акций.

И вот уже 3-го ноября мы получили подтверждения нашему инсайду.

"Федеральная служба безопасности России признала, что детализация телефонных переговоров из расследования об отравлении политика Алексея Навального действительно является инициативой действующих сотрудников ФСБ. Об этом сообщили сразу и одновременно — The Insider и Bellingcat, ссылаясь на материалы уголовного дела" (с).

Резюмируем.

Честно говоря, я не знаю к чему и каким предстоящим и сногсшибательным событиям так активно и в темпе вальса готовятся российские чекисты, но кто-то из них затеял достаточно опасную для себя игру.