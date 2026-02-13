'Опасность рядом': в Ривненской области ребенку оторвало пальцы из-за взрыва

На Ривненщине произошел несчастный случай, в результате которого ребенку оторвало пальцы на руках. Подросток осматривал найденный, по предварительным данным, взрыватель к гранате, когда произошел взрыв.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Ривненской области. Несовершеннолетний госпитализирован с тяжелыми травмами.

Что известно

Инцидент с детонацией взрывного предмета, из-за которого пострадал ребенок 2014 года рождения, произошел 12 февраля в селе Колоденка.

Взрыв без последующего горения произошел во время осмотра найденного неизвестного предмета.

"Подросток получил тяжелые травмы. Ребенок доставлен в медицинское учреждение с диагнозом "травматическая ампутация пальцев кисти", – говорится в сообщении.

Пиротехники обследовали место происшествия и изъяли подобные взрывоопасные предметы для их дальнейшей утилизации.

Предупреждение от спасателей

В ГСЧС отметили: этот инцидент является тревожным напоминанием, что угроза может скрываться совсем рядом.

Спасатели призвали родителей регулярно говорить с детьми о рисках опасных находок и объяснить, что даже ржавый металлический предмет или небольшая деталь могут представлять смертельную опасность.

"Увидели подозрительный предмет? Не приближайтесь! Предупредите людей вокруг и немедленно звоните по телефону 101 или 102", – указано в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, в ноябре 2025 года в результате детонации неизвестного предмета травмы получили трое детей. Всех пострадавших несовершеннолетних доставили в одну из львовских больниц в состоянии средней тяжести.

А в сентябре недалеко от села Зеленый Гай Великобурлукской громады на Харьковщине из-за детонации взрывоопасного предмета пострадали двое детей. Предварительно, несовершеннолетних ранили осколки гранаты.

