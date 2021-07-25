Он вернулся с войны, и у него перемкнуло.

Не, война ж не закончилась, просто он – задолбался. Бывает.

Было лето – жаркое, назойливое, пыльное, злое. Хотелось спать, курить и домой. Курить хотелось больше.

Это баллада про обычного человека, хотя он и был первым, и даже хуже – он был ветераном.

Дома все было х*рово. Родительские могилы были неприбраны, знаешь, мерзко неухожены, просто кто-то подмел вокруг так, на "отъ*бись", да и бросил.

С домом была беда. Непонятно как – но наследство родителей уже стало совсем не наследством. Якобы папа перед смертью продал хату. Хотя он слышал об этом впервые.

Хата была... ну земля больше стоила, чем та хата. А землю он почему-то полюбил.

Вот странно. До войны ненавидел те огороды, как мамка пойдет сапать – так он из дому и с пацанами "на богаті села". А как с войны ехал – почему-то про землю думал. Даже... бл*, ну гены ж пальцем не задавишь... Короче - шото посадить хотелось. Яблоню старую спилять, бо вже не рОдит, и там теплицу поставить, там нормально, солнца много...

Солнце, вместе с землей и хатой, оказалось не его, и у него перемкнуло. Хотя история-то банальная, пара бумаг, свідки, свои люди в кадастре - и вот уже земельна ділянка принадлежит зятю начальника местной, областной налоговой.

Он сначала чего-то решил, что разрулит. А чего там, герой войны, убэдэ, медали на форме не помещаются, опять-же "хлопці придуть – порядок наведуть", и все в этом роде. А х*р там. Суд он проиграл сходу. Потом второй. Потом его вечером возле хаты, шо снимал за остатки дембельских, встретили титуханы и отх*рачили ногами. Не, так просто он не дался, накидал им нормально, но в итоге на больничку он слег.

Кости сростались х*рово. Еще х*ровей были счета за лечение. Государство, при слове "ветеран" делающее кислое лицо, не стало себе изменять и в медобслуживании. То есть, типа, оно как бесплатное, но "денег на статье нет". Собес предложил в санаторий съездить, правда. Еб*ть облагодетельствовал.

Начальник налоговой через холуя на мерине передал, шо следующий раз, если не перестанет бороться за свой дом – его закопают. В подтверждение приходил мент с райотдела, рассказывал, что на него заява лежит "за погрозу вбивством". Можемо вбачати ККУ 129-1, ознакомьтесь-распишитесь-подумайте-все-впереди.

Тут бы и конец, но нет.

Перемкнуло теперь окончательно и навсегда. Как кости подзажили – свалил с шпиталя, да не на хату, а на дальний хутор, к тетке двоюродной. Выйнял с флигеля одеяло, а с одеяла – зброю, в бою взятую с врага. Плюнул – и пошел.

Начальника налоговой й*бнул первым. И понеслось. А там и побратимы подтянулись – и пошел по области ветеранский ветер. Да так пошел – на всю страну прогремел. Общество раскололось - половина его обожала, а половина ненавидела. Но ему было наср*ть. Он хотел спать, курить, папин дом и мамин огород. И теплицу.

Курить - больше.

И знаешь, брат, вроде и нет ничего общего у нас с ним, а все таки... вот сцуко все одинаковое. Один в один - и князьки местные, оху*вшие, не поменялись, и чины высшие, и общество поху*стичное, и конец истории традиционный, и даже это лето – жаркое, пыльное, настойчивое.

А может и нет. Одно я знаю точно – эта баллада про то, когда "перемыкает", и про первый в истории зафиксированный случай ПТСР у обычного ветерана войны.

Я написал, немного на современный лад, историю Робина из Локсли, больше известного под именем "Робин Гуд".

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