Он в отключке: появилась запись вызова 'скорой' бабушкой умершего мальчика из Черкасс. Аудио

Черкасские правоохранители обнародовали телефонную запись разговора жительницы Черкасс Виктории Лясовой с врачом "скорой", в ходе которого она сообщила, что ее внуку Андрею Лясову плохо. Врачу она заявила, что у ребенка черепно-мозговая травма, он не хочет есть и периодически отключается.

Руководитель Черкасской областной прокуратуры Александр Воронин, подчеркнул, что разговор с врачом бабушки "состоялся в странном стиле", написал Zmi.ck.ua. По словам Воронина, интонация женщины вызывает много вопросов у следствия.

На записи слышно, что женщина говорит врачу о том, что ребенок периодически в отключке и не ест уже третий день.

"- Сейчас ребенок без сознания? (Медик скорой)

- Нет, пьет водичку, но не ест. У него черепно-мозговая травма (Виктория Лясова)

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- Откуда вы знаете, что у него черепно-мозговая? (Медик скорой)

- У него синяк на голове (Виктория Лясова)".

В прокуратуре также намерены выяснить, когда именно был сделан звонок и не находился ли Андрей в это время уже в коме.

Известно, что мальчика без сознания с многочисленными травмами доставили 24 августа в детскую больницу в Черкассах. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, субдуральную гематому, множественные ссадины, гематомы, пролежни, раны губы, левого уха и анемию тяжелой степени. 7-летний ребенок находился в коме и 5 сентября умер в медучреждении.

31 августа Сосновский суд Черкасс постановил взять под стражу на 60 суток неродную бабушку мальчика, а 4 сентября - её мужа. Обоим сообщили о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, что повлекло тяжелые последствия (ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины).

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